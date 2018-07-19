Básicos para consentir tus uñas

Con estas herramientas ya no tienes pretexto para no lucir uñas increíbles, así que no las escondas y ahórrate la ida al salón de belleza.

Lima las uñas en una sola dirección, desde los extremos hacia el centro; esa es la clave para evitar roturas o deformaciones. 1/ Lima, Revlon, $51, tiendas de autoservicio

La ventaja de invertir en una lima de cristal es su larga durabilidad, ya que no se desgasta ni se desafila. A largo plazo, evita el pelado de las uñas y contribuye a tenerlas más sanas y fuertes. 2/ Lima, Beauty Drops, $42, Sally Beauty Supply

Este paso es esencial para extender la vida de tu manicure: remueve las impurezas invisibles, dejando las uñas perfectamente preparadas para aplicar la base y el esmalte. 3/ Nail Cleanser, Formula X, $195, Sephora

Aplicar una base antes del esmalte les dará mayor salud y protección a las uñas. 4/ Base Coat, Seche Clear, $78, Sally Beauty Supply

Es un tono básico de temporada, que combina con lo que lleves puesto. 5/ Poppy Black No. 299, Burberry, $300, El Palacio de Hierro

Si eres amante de los rojos y rosas, pero quieres algo más sobrio para el invierno, entonces prueba este popular tono. 6/ Cosmopolite 785, Dior, $330, El Palacio de Hierro

Un tono que viene con fuerza estos meses, por lo que no puede faltar en tu kit de belleza. 7/ Esmalte, Essie, $190, Liverpool Polanco

Los esmaltes de gel te ahorrarán varias idas al salón, ya que su consistencia hará que el color permanezca intacto por un tiempo mínimo de 14 días. 8/ Colorstay Gel Envy, Revlon 460, $75, tiendas de autoservicio

Este color nude te dará la ilusión de tener manos más largas y estilizadas. 9/ Do You Take Lei Away? O.P.I., $200, Sanborns

Aplica aceite sobre las cutículas antes de utilizar un removedor, si es que las tienes muy gruesas; esto las ablandará y hará que sea más fácil retirarlas. Ten cuidado de no cortarte. 10/ Removedor de cutícula, Cala, $19.40, tiendas de autoservicio

Mantén las cutículas hidratadas con este tratamiento exfoliante. Sus partículas de oro harán maravillas por tus manos. 11/ 18K Gold Cuticule Eraser, Sally Hansen, $108, tiendas de autoservicio

Para un aspecto limpio empuja suavemente las cutículas hacia atrás; están a ambos costados de las uñas y en su base. 12/ Empujador de cutícula, $7.50, Sally Beauty Supply