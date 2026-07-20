Uñas de verano: 7 tendencias con diseños frescos, coloridos y elegantes para la temporada

El verano se ha convertido en la temporada ideal para experimentar con los colores, las texturas y los diseños que te permitan revelar más de tu personalidad y creatividad en estos días soleados y llenos de luz.

Si bien las manicuras minimalistas siguen siendo una apuesta segura, esta temporada las tendencias invitan a jugar con tonos vibrantes, acabados luminosos y detalles inspirados en la belleza de la naturaleza y el mar.

Las tendencias de uñas que brillarán esta temporada veraniega

Desde propuestas elegantes para quienes prefieren un estilo discreto hasta nail art lleno de personalidad, estas son las siete tendencias de uñas de verano que dominarán la temporada.

Cítricos de verano

Los colores inspirados en frutas como el limón, la mandarina y la toronja se convierten en los grandes protagonistas, además, tonos como el marillo mantequilla, naranja coral y verde lima aportan un toque alegre que combina a la perfección con prendas blancas, estampados tropicales o trajes de baño.

Francesa de colores

Las clásicas uñas francesas se reinventan con puntas en azul cielo, rosa, lila, verde menta o incluso varios colores en una misma mano, se trata de una opción moderna que conserva la elegancia del diseño original, pero con un aire mucho más fresco y veraniego.

Soft chrome nails

El acabado cromado suave continúa siendo uno de los favoritos, que se puede realizar sobre bases lechosas, nude o rosa translúcido, el efecto cromado crea un brillo sutil que refleja la luz y aporta un aspecto sofisticado, ideal para cualquier ocasión.

Uñas marinas

Conchas, estrellas de mar, olas, perlas y degradados en tonos azules transforman las uñas en un homenaje al océano, perfectos para las vacaciones y para quienes buscan un diseño llamativo sin perder el toque elegante.

Flores tropicales

Las flores de hibisco, hojas de palma y detalles botánicos regresan con fuerza esta temporada, y puedes llevarlas en todas las uñas o como pequeños acentos sobre una base nude o blanca para conseguir un diseño fresco y femenino.

Aura nails

Las aura nails evolucionan con degradados inspirados en los atardeceres de verano, con combinaciones como rosa con naranja, lila con azul o amarillo con coral que ayudan a crear un efecto difuminado que aporta profundidad y un acabado artístico.

Uñas jelly

Las uñas con efecto gelatina destacan por su acabado translúcido y brillante, sobre todo en colores como rosa, durazno, azul o verde agua, que ofrecen un look juvenil, ligero y muy acorde con la temporada.

La mejor elección será aquella que refleje tu personalidad y combine con la frescura propia de la temporada, convirtiendo tus manos en un accesorio tan llamativo como cualquier complemento de verano.