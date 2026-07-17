6 diseños de uñas tropicales que llenarán tus manos de color, frescura y estilo

Las uñas tropicales se posicionan como la tendencia favorita para dejar atrás los tonos neutros y los diseños minimalistas, dando paso a propuestas vibrantes inspiradas en la naturaleza, el mar y los paisajes paradisíacos.

Desde flores exóticas, frutas, hojas de palma y efectos inspirados en el mar, estas propuestas son ideales para quienes buscan darle un toque alegre y sofisticado a sus manos durante las vacaciones o simplemente llevar un pedacito del paraíso en su look.

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Ideas de uñas tropicales para lucir llena de color en el verano

Ya sea con flores, frutas, hojas o efectos inspirados en el océano, estos diseños permiten experimentar con el color sin perder elegancia.

Flores de hibisco

Las flores de hibisco son el símbolo por excelencia del verano tropical, y son tan versátiles que puedes llevarlas sobre bases nude, en tonos pasteles o en los colores más vibrantes de la temporada, para crear diseños femeninos, alegres y frescos.

Pequeñas palmeras

Las pequeñas palmeras son otro símbolo del verano y sus diseños tropicales, y que se convierten en las protagonistas de los diseños más alegres, o incluso en versiones minimalistas que no pasan desapercibidas.

Atardecer tropical

Los degradados inspirados en los atardeceres de la playa son una apuesta segura, la mezcla de tonos coral, naranja, fucsia, amarillo y violeta pueden recrear el cielo al caer el sol.

Frutas tropicales

Piñas, sandías, limones, cocos o maracuyás llenan las uñas de color y diversión, un diseño ideal para quienes buscan una manicura llamativa y juvenil para este verano, sobre todo si tus vacaciones son en la playa.

Efecto océano

Los esmaltes en azul turquesa, aguamarina y blanco crean un efecto similar al movimiento del agua, y al agregar detalles con glitter fino o acabados nacarados hace que las uñas parezcan inspiradas en las olas del mar.

Animales marinos

Lleva el espíritu del océano a tus manos con diseños inspirados en tortugas marinas, estrellas de mar, peces tropicales, caballitos de mar, delfines o pequeñas conchas, para recrear la belleza del fondo marino y conseguir una manicura fresca, original y perfecta para el verano.

Estas propuestas serán la elección perfecta para llenar tus manos de frescura, estilo y un auténtico espíritu tropical.