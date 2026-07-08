Honey Butter Nails: la tendencia de uñas color miel que ya arrasa en redes

Si últimamente has visto en tu feed unas uñas con un tono dorado, cremoso y como derretido, no es casualidad, porque las honey butter nails llegaron para quedarse esta temporada y ya se volvieron una de las tendencias más buscadas del momento.

El nombre lo dice todo: un color miel con mantequilla, cálido y con un acabado que parece comestible, en el buen sentido, que combina tonos nude dorados, ámbar suave y beige tostado para lograr un efecto que se ve caro y minimalista al mismo tiempo.

¿Por qué se ha vuelto tan popular?

Lo que hace tan especial a esta manicura es que es perfecta para quien quiere renovar su nail art sin salirse de esa paleta de nudes que nunca falla, pero con un toque diferente que no vas a ver en cualquier lado.

Puedes elegir un acabado mate si buscas algo más discreto para el día a día, o irte por el glossy si quieres que tus uñas brillen como caramelo bajo el sol, y en ambos casos el resultado se ve igual de elegante.

¿Con qué combinarla?

Otra de sus grandes ventajas es que combina prácticamente con todo, desde un look de oficina hasta un outfit para salir de noche, y se ve igual de bien tanto en uñas cortas como en extra largas.

Si ya te cansaste de las combinaciones típicas y quieres algo que se sienta fresco pero sin perder esa elegancia natural, las honey butter nails son justo la tendencia que estabas buscando para tu próxima cita con tu manicurista.