Uñas frutales: 8 diseños irresistibles que serán la sensación este verano

En esta temporada veraniega, las uñas frutales se posicionan como una de las manicuras más populares gracias a sus diseños coloridos, divertidos, vibrantes y fáciles de adaptar a cualquier estilo.

Aunque las cerezas fueron las primeras en conquistar las tendencias, cada vez son más las frutas que inspiran los nail art más atrevidos, desde las delicadas fresas y las llamativas sandías hasta los cítricos como naranjas y limones, estas propuestas llenan las uñas de color y frescura, aportando un toque original, divertido y chic que se ha convertido en el favorito de la temporada.

Ideas de uñas frutales que son tendencia este verano

Ya sea que prefieras un diseño discreto o uno lleno de color, las uñas frutales son la apuesta perfecta para llevar el espíritu del verano hasta la punta de los dedos.

Cerezas clásicas

Las pequeñas cerezas sobre una base nude o francesa siguen siendo un éxito, se caracterizan por ser discretas, femeninas y aportan un aire romántico que combina con cualquier outfit.

Sandía refrescante

Las uñas inspiradas en la sandía destacan por su combinación de verde, rojo y pequeños puntos negros que simulan las semillas, son ideales para quienes buscan una manicura llamativa y colorida.

Limones del mediterráneo

Los limones sobre fondos blancos o azul claro evocan el estilo de la costa italiana, un diseño que transmite frescura y elegancia, convirtiéndose en una excelente opción para las vacaciones.

Fresas deliciosas

Las fresas nunca pasan de moda, y puedes llevarlas en todas las uñas o únicamente como detalle decorativo para conseguir una manicura dulce y juvenil.

Naranjas cítricas

Las rodajas de naranja añaden un toque vibrante y sofisticado, sus tonos cálidos combinan perfectamente con pieles bronceadas y looks veraniegos.

Kiwi dulce

El kiwi se ha convertido en uno de los diseños más originales del momento, su característico centro blanco rodeado de semillas negras crea un efecto visual muy llamativo.

Duraznos pastel

Para quienes prefieren una manicura más delicada, los duraznos en colores suaves ofrecen un acabado elegante y muy femenino sin perder el espíritu veraniego.

Coctel de frutas

Si no puedes decidirte por una sola fruta, la tendencia “fruit salad nails” permite combinar cerezas, limones, fresas, sandías, naranjas y kiwis en una sola manicura. El resultado es colorido, divertido y completamente personalizado.

Además de aportar un toque alegre, las uñas con inspiración frutal permiten jugar con diferentes colores, texturas y estilos.