Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Uñas frutales: 8 diseños irresistibles que serán la sensación este verano

Con la llegada del verano, las tendencias de belleza se llenan de color, frescura y creatividad, y las uñas frutales son la opción ideal.

Julio 01, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de uñas frutales que son tendencia este verano

Ideas de uñas frutales que son tendencia este verano

Instagram/@kyznails

En esta temporada veraniega, las uñas frutales se posicionan como una de las manicuras más populares gracias a sus diseños coloridos, divertidos, vibrantes y fáciles de adaptar a cualquier estilo.

Aunque las cerezas fueron las primeras en conquistar las tendencias, cada vez son más las frutas que inspiran los nail art más atrevidos, desde las delicadas fresas y las llamativas sandías hasta los cítricos como naranjas y limones, estas propuestas llenan las uñas de color y frescura, aportando un toque original, divertido y chic que se ha convertido en el favorito de la temporada.

Ideas de uñas frutales que son tendencia este verano

Ya sea que prefieras un diseño discreto o uno lleno de color, las uñas frutales son la apuesta perfecta para llevar el espíritu del verano hasta la punta de los dedos.

Cerezas clásicas

Las pequeñas cerezas sobre una base nude o francesa siguen siendo un éxito, se caracterizan por ser discretas, femeninas y aportan un aire romántico que combina con cualquier outfit.

Sandía refrescante

Las uñas inspiradas en la sandía destacan por su combinación de verde, rojo y pequeños puntos negros que simulan las semillas, son ideales para quienes buscan una manicura llamativa y colorida.

Limones del mediterráneo

Los limones sobre fondos blancos o azul claro evocan el estilo de la costa italiana, un diseño que transmite frescura y elegancia, convirtiéndose en una excelente opción para las vacaciones.

Fresas deliciosas

Las fresas nunca pasan de moda, y puedes llevarlas en todas las uñas o únicamente como detalle decorativo para conseguir una manicura dulce y juvenil.

Naranjas cítricas

Las rodajas de naranja añaden un toque vibrante y sofisticado, sus tonos cálidos combinan perfectamente con pieles bronceadas y looks veraniegos.

Kiwi dulce

El kiwi se ha convertido en uno de los diseños más originales del momento, su característico centro blanco rodeado de semillas negras crea un efecto visual muy llamativo.

Duraznos pastel

Para quienes prefieren una manicura más delicada, los duraznos en colores suaves ofrecen un acabado elegante y muy femenino sin perder el espíritu veraniego.

Coctel de frutas

Si no puedes decidirte por una sola fruta, la tendencia “fruit salad nails” permite combinar cerezas, limones, fresas, sandías, naranjas y kiwis en una sola manicura. El resultado es colorido, divertido y completamente personalizado.

Además de aportar un toque alegre, las uñas con inspiración frutal permiten jugar con diferentes colores, texturas y estilos.

uñas
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Lemon glaze nails
Moda y Belleza
Lemon glaze nails: el amarillo cítrico con efecto chrome que arrasa este verano
Junio 28, 2026
 · 
Pamela López
Ideas de Blush Nails que son ideales para lucir este verano
Moda y Belleza
Blush Nails: la tendencia japonesa más chic de uñas que conquista el verano
Junio 29, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Tendencias de uñas francesas para lucir moderna y sofisticada este verano
Moda y Belleza
¡Adiós a lo clásico! Así se llevan las uñas francesas más chic este verano
Junio 22, 2026
 · 
Melisa Velázquez
5 productos de K-beauty que pueden transformar tu piel
Moda y Belleza
El “slugging” coreano que está reemplazando toda tu crema de noche (y por qué dermatólogas lo recomiendan)
Junio 30, 2026
 · 
Pamela López