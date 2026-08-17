Confirman el fallecimiento de Hayden Panettiere a los 36 años de edad

Conocida por sus papeles en series y películas como Heroes, Nashville, Scream y Triunfos Robados, Hayden Panettiere murió este 16 de agosto a los 36 años, según reveló su familia a través de un comunicado proporcionado a ABC News. La noticia de su fallecimiento fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien compartió un mensaje en el que describió a su hija como “una fuerza de la naturaleza” y mencionó la gran alegría que brindó tanto a sus familiares y amigos como a las millones de personas que la vieron en pantalla desde que era una niña.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresaron en el comunicado.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Hasta el momento, no se ha dado a conocer públicamente la causa de muerte de la actriz. La noticia continúa en desarrollo y se espera que próximamente se den a conocer más detalles sobre las circunstancias de su muerte.

Hayden Panettiere: sus problemas de salud mental y adicciones

Durante la última década, Panettiere fue abierta en cuanto a los problemas personales que vivió después del nacimiento de su hija, Kaya. En el 2014, después de dar a luz, la artista de Hollywood sufrió depresión posparto y batalló contra el alcohol y otras adicciones.

Descanse en paz, Hayden Panettiere.