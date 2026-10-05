Uñas Bambi: la manicura que aumentó más de 950% en búsquedas y dominará el otoño 2026

Si lo tuyo son las manicuras minimalistas o si eres fanática de los diseños con animal print, este otoño 2026 te trae una opción que se convertirá en tu favorita: las Bambi nails. Y sí, su nombre hace referencia al pequeño ciervo de Disney que se robó nuestros corazones en la infancia. Esta nueva obsesión de manicura está inspirada en el pelaje de los cervatillos y cambia los estampados intensos que solemos relacionar con el animal print por una combinación mucho más delicada de cafés, beige, nude y pequeñas manchas blancas.

Y aunque las uñas Bambi comenzaron a viralizarse desde principios de año, han cobrado más protagonismo durante el otoño. Según información de la plataforma de belleza Fresha, las búsquedas mundiales de las uñas Bambi aumentaron más de 950%, convirtiéndola en uno de los diseños más populares de la temporada.

¿Qué son las Bambi nails?

Las Bambi nails recrean el patrón moteado de los cervatillos utilizando una base en tonos café, caramelo, beige o nude, pero el detalle principal está en recrear las manchas blancas sobre las uñas. Algunas versiones también incorporan distintos tonos de marrón para darle mayor profundidad al diseño. Se trata de una manicura muy sutil de animal print.

Mientras que unas uñas de vaca, cebra o leopardo pueden convertirse inmediatamente en las protagonistas de todo tu look, las Bambi se sienten mucho más suaves, discretas y fáciles de combinar gracias a su paleta neutra. Además, todos sus colores parecen haber sido creados específicamente para la cozy season: chocolate, café, caramelo, crema y beige.

¿Por qué las uñas Bambi se están volviendo tendencia?

Las Bambi nails han cobrado popularidad debido a que reúnen varias de las tendencias del momento: el regreso del animal print, la obsesión por los tonos café y el gusto adquirido por las manicuras discretas, pero elegantes.

Este diseño es la alternativa perfecta para quienes disfrutan de los estampados animales que no son muy llamativos. Es decir, son para la chica que quiere animal print, pero quizá no está preparada para llevar diez uñas completamente cubiertas de leopardo.

Cómo llevar las Bambi nails este otoño 2026

Bambi nails clásicas

La versión más conocida de esta manicura combina una base café o caramelo con pequeñas manchas blancas distribuidas de manera irregular. Puedes apostar por diferentes intensidades de marrón para crear un acabado más parecido al pelaje natural y terminar con una capa ultrabrillante.

Bambi French

Si eres de las mujeres que siempre elige una manicura francesa, puedes combinar ambos diseños. En lugar de pintar toda la uña con el estampado, mantén una base nude o rosada y lleva el diseño Bambi únicamente en las puntas.

Bambi nails minimalistas

Si lo tuyo es lo simple y discreto, puedes dejar que el estampado aparezca únicamente en una o dos uñas y pintar las demás en chocolate, caramelo, nude o crema.