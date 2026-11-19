Cada día es más difícil escoger una marca de joyería de confianza que, además de agregarle un toque glam a nuestros looks, también apoye el talento mexicano y el trabajo artesanal. Kuu, desde su lanzamiento hace 12 años, entendió que la artesanía mexicana y el diseño contemporáneo podían llevarse bien. A lo largo de este tiempo, nos lo ha demostrado con piezas únicas que convierten cada creación en una verdadera obra de arte y en ese must-have que tu clóset pide a gritos.

Por Rubi Cisneros

Conoce las joyas con alma que celebran la artesanía mexicana: Kuu Coresía

Conoce las joyas con alma que celebran la artesanía mexicana: Kuu

Una colaboración multidisciplinaria

Detrás de esta marca hay un esfuerzo colectivo, un equipo y mucha pasión. Está conformada por 52 personas, de las cuales 32 pertenecen al pueblo wixárika y participan en distintas etapas del proceso, desde el diseño y la producción hasta la creación de insumos y el abastecimiento de materiales. Cada pieza lleva meses de preparación y requiere su propio tiempo de elaboración, por lo que la marca presenta únicamente una o dos colecciones al año.

“A partir de la técnica, y de lo creativo, y de la destreza que ellos tienen, fue que surgió la idea de construir algo” nos cuenta Arizbeth Fierro, cofundadora de Kuu.

Conoce las joyas con alma que celebran la artesanía mexicana: Kuu Conoce las joyas con alma que celebran la artesanía mexicana: Kuu

Joyería tradicional elevada

El sello de cada pieza es cumplir con un estándar de calidad premium sin perder de vista las técnicas tradicionales. Dependiendo del diseño, las joyas pueden estar elaboradas con cuentas de cristal, chaquira facetada y acabados con baño de oro de 24 quilates, plata o platino, materiales elegidos para crear piezas que puedan acompañarte durante años.

¿Lo mejor? Su versatilidad. La gran mayoría de las piezas están pensadas para usarse de distintas maneras, por lo que al adquirir una sola joya, en realidad estás sumando dos, tres o hasta cuatro opciones diferentes a tu colección.

Conoce las joyas con alma que celebran la artesanía mexicana: Kuu Cortesía

Las statement pieces que vas a querer tener

En cada colección, lejos de las tendencias pasajeras, Kuu propone piezas que generan conversación a través de la maestría artesanal. ¿Su statement piece? Los ear cuffs, accesorios capaces de sacarte de cualquier apuro y darle a tu outfit esa vibra effortless que tanto nos gusta.

Pero sus aretes, collares, pulseras, bolsas y cintillas no se quedan atrás. Cualquiera de estas piezas puede transformar por completo un look y darle un toque único. Porque más allá de llevar una joya bonita, se trata de portar una pieza con historia que celebra el talento y las tradiciones de nuestras raíces.

Conoce las joyas con alma que celebran la artesanía mexicana: Kuu Cortesía

¿Dónde encontrarla?

Showroom en Providencia, Guadalajara, Jalisco; Aeropuerto de Guadalajara y Ensamble Artesano Polanco.