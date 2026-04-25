¿Qué es el Ozempic face? Esto le pasa a tu rostro cuando bajas de peso con el medicamento

Aunque originalmente es utilizado para el tratamiento de la diabetes tipo 2, en los últimos años las celebridades han popularizado el uso de Ozempic para la pérdida de peso, y aunque el resultado es sumamente rápido, sus efectos estéticos han comenzado a llamar la atención.

Y es que bajar de peso a gran velocidad no sólo tiene impacto en el cuerpo, sino también en el rostro, generando un polémico discurso alrededor del “Ozempic face”, que se refiere a una piel envejecida y una estructura facial desproporcionada; algunas celebridades que han perdido peso con ayuda del medicamento, se han visto más propensas a sufrir esta transformación, y una de las más comentadas es Kelly Osbourne.

Te podría interesar: ¿Cómo influyen los aromas en la tracción? Así es cómo tu perfume puede enamorar (o alejar) en segundos

¿Qué es el Ozempic face?

El “Ozempic face” no es un diagnóstico médico oficial, sino una expresión coloquial que se utiliza para describir la pérdida de volumen facial que puede ocurrir cuando el cuerpo reduce grasa de manera acelerada.

Ese descenso de grasa no solo ocurre en abdomen o extremidades: también afecta zonas del rostro como mejillas, sienes y área alrededor de los ojos, dando como resultado un aspecto más demacrado, con piel menos firme y una mayor visibilidad de arrugas o líneas de expresión.

¿Qué es el Ozempic face? Getty Images

¿Por qué ocurre el Ozempic face?

A pesar de que ha recibido el nombre de Ozempic face, los especialistas explican que este efecto no se debe al uso de medicamentos, sino al proceso de su pérdida de peso de forma rápida, ya que cuando el rostro pierde grasa subcutánea, también disminuye el “soporte” natural de la piel. Esto puede provocar: hundimiento de mejillas, piel más flácida, aparición más marcada de ojeras y cambios en el contorno facial

La conversación sobre Ozempic ya no se centra solo en la pérdida de peso, sino en los cambios generales del cuerpo, incluido el rostro, lo que ayuda a tomar decisiones más informadas y equilibradas.

Te podría interesar: Los 3 tonos de labios que hacen ver tus dientes más blancos para una sonrisa radiante