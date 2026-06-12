Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Fish Motifs Nails: la tendencia de uñas inspirada en el mar que conquista el verano

Las Fish Motifs Nails, inspiradas en el océano, están conquistando las redes sociales, pasarelas y salones de belleza alrededor del mundo, ¡son la sensación del verano!

Junio 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Fish Motifs Nails: la tendencia de uñas inspirada en el mar que conquista el verano

Fish Motifs Nails: la tendencia de uñas inspirada en el mar que conquista el verano

Instagram/@maison.nailspa

Si pensabas que las flores, frutas y los diseños minimalistas serían los grandes protagonistas del verano, estabas muy equivocada, pues una inesperada tendencia les está quitando el protagonismo, se trata de las Fish Motifs Nails.

Inspiradas en el océano y la vida acuática, las Fish Motifs Nails se han convertido en la nueva obsesión viral para el verano, son motivos de peces, algas marinas y colores que recuerdan a la belleza del mar y las playas.

Te podría interesar: Uñas animal print: 8 diseños irresistibles para sacar tu lado más salvaje con elegancia

¿Cómo son las Fish Motifs Nails?

Esta tendencia se caracteriza por transformar las uñas en pequeños lienzos que se decoran con peces, escamas, burbujas, corales, estrellas de mar y detalles acuáticos, donde destacan también los colores vibrantes como el azul, turquesa, verde agua y coral con acabados iridiscentes que imitan el brillo del mar.

Algunas versiones apuestan por diseños minimalistas con pequeños peces dibujados sobre una base neutra, mientras que otras incluyen efectos cromados, acabados perlados o aplicaciones en 3D para recrear la textura de las escamas.

Ideas de uñas con motivos de peces

Uno de los mayores atractivos de las Fish Motifs Nails es su versatilidad, pues sus diseños pueden adaptarse a estilos minimalistas o transformarse en auténticas obras de arte con colores vibrantes y acabados holográficos.

Peces y burbujas

Combina pequeñas ilustraciones de peces con puntos transparentes o perlados que evocan las burbujas bajo el agua para un resultado fresco y divertido, sin perder la sofisticación.

Sardinas chic

Inspiradas en las famosas latas de sardinas que se han vuelto tendencia en moda y accesorios, estos pequeños peces plateados sobre una base nude, crea un diseño moderno y original.

Fondo marino

Para las más atrevidas: peces, corales, conchas y estrellas de mar combinados en diferentes uñas para recrear un auténtico paisaje submarino.

French marina

Reinventa la clásica manicura francesa con puntas en tonos azul océano y pequeños detalles de peces o estrellas de mar.

Acabado holográfico

Los esmaltes iridiscentes evocan los reflejos de las escamas bajo el sol y aportan un toque futurista a cualquier diseño.

Estas uñas reflejan el auge de la inspiración marina en la moda y el diseño.

5 cosas que te harán lucir hermosa al despertar .jpg
Moda y Belleza
5 Hábitos que te harán lucir hermosa al despertar
Marzo 29, 2023
 · 
Fernanda Aviléz
El tono perfecto de lipstick debe ser del mismo color que tus pezones
Moda y Belleza
El tono perfecto de lipstick debe ser del mismo color que tus pezones
Mayo 15, 2017
 · 
Cosmopolitan

uñas
Melisa Velázquez
Te sugerimos
milkylavander.jpg
Moda y Belleza
Las “milky lavender nails” serán la tendencia más clean y femenina del momento
Mayo 25, 2026
 · 
Pamela López
Los mejores setting sprays para piel grasa que necesitas este verano
Moda y Belleza
Los mejores setting sprays para piel grasa que necesitas este verano
Junio 10, 2026
 · 
Pamela López
Nail art mundialista: los diseños más cool para apoyar a tu selección con estilo
Moda y Belleza
Nail art mundialista: los diseños más cool para apoyar a tu selección con estilo
Junio 11, 2026
 · 
Pamela López
cortes-en-capas.png
Moda y Belleza
5 cortes en capas que te rejuvenecen
Agosto 07, 2025
 · 
María Dávalos