Suscríbete
Síguenos en:
Moda y Belleza

Watercolor Nails: 5 formas de llevar el diseño de uñas con efecto acuarela que conquista la temporada

Las Watercolor Nails se están convirtiendo en las favoritas de la temporada por su delicado efecto acuarela, inspirado en las pinceladas suaves de una pintura sobre lienzo.

Julio 24, 2026 • 
Melisa Velázquez
Formas de llevar las Watercolor Nails, uñas con efecto acuarela que están conquistando el verano

Formas de llevar las Watercolor Nails, uñas con efecto acuarela que están conquistando el verano

Instagram/@nailsbytra_

Si estás buscando un nail art lleno de color y elegancia, las Watercolor Nails podrían ser la propuesta que estás buscando, pues al estar inspiradas en las pinturas hechas con acuarelas, puedes convertir tus uñas en un lienzo para crear obras de arte.

Las uñas con efecto acuarela, se caracterizan por jugar con colores difuminados, transparencias y mezclas sutiles que permiten crear un acabado romántico, femenino, fresco y sofisticado que realza la belleza de tus uñas y manos.

Formas de llevar las Watercolor Nails, uñas con efecto acuarela que están conquistando el verano

El encanto de llevar obras de arte en tus uñas, se puede adaptar a diseños cortos o largos, además de que se pueden agregar detalles minimalistas que realcen la belleza de tu diseño artístico.

Watercolor en tonos pastel

Los tonos rosa, lavanda, azul cielo, verde menta y amarillo suave son ideales para conseguir un efecto acuarela elegante y femenino, la clave está en mezclar los colores sin líneas marcadas para crear una transición ligera, como si estuvieran pintados con agua.

Flores acuarela

Las flores siguen siendo protagonistas en el nail art, pero ahora llegan con un acabado más artístico, pues en lugar de pétalos perfectamente definidos, las Watercolor Nails florales imitan pequeñas pinceladas con colores transparentes y bordes difuminados.

Acuarelas abstractas

Para quienes prefieren diseños modernos, las manchas de color abstractas son una gran opción, con combinaciones como azul y verde, rosa y naranja o tonos tierra crean una apariencia elegante y contemporánea.

Watercolor french

La manicura francesa se moderniza con puntas de colores difuminados y efecto acuarela, ofreciendo una versión fresca y elegante del clásico diseño, que combina con todo y realza la belleza de tus looks sin esfuerzo.

Acuarela glamurosa

Los detalles brillantes, acabados perlados y destellos dorados o plateados aportan un toque elegante y sofisticado a las Watercolor Nails, ideales para ocasiones especiales.

Las Watercolor Nails demuestran que la manicura puede ser mucho más que un detalle de belleza: también puede convertirse en una forma de expresión, creatividad y estilo personal.

Te puede interesar...
cuidar uñas después gelish o acrílico
Moda y Belleza
Cómo cuidar tus uñas después de un gelish o acrílico
Febrero 18, 2022
 · 
Regina Barberena
mani-frances-con-brillos.jpg
Moda y Belleza
Ideas de mani para mujeres que les gustan las uñas discretas y con un toque de estilo
Abril 03, 2021
 · 
Cosmopolitan
Remueve las uñas de gel en casa sin dañar las naturales
Moda y Belleza
Remueve las uñas de gel en casa sin dañar las naturales
Septiembre 01, 2015
 · 
Cosmopolitan

uñas
Melisa Velázquez
Te sugerimos
Diseños de uñas teal que serán la sensación del verano y tus días soleados
Moda y Belleza
7 diseños de uñas teal que demuestran por qué es el color estrella del verano
Julio 23, 2026
 · 
Melisa Velázquez
Las tendencias de uñas que brillarán esta temporada veraniega
Moda y Belleza
Uñas de verano: 7 tendencias con diseños frescos, coloridos y elegantes para la temporada
Julio 20, 2026
 · 
Melisa Velázquez
milkylavander.jpg
Moda y Belleza
Las “milky lavender nails” serán la tendencia más clean y femenina del momento
Mayo 25, 2026
 · 
Pamela López
jade nails .png
Moda y Belleza
Así se llevan las uñas jade: la tendencia verde piedra que se ve súper elegante
Julio 22, 2026
 · 
Pamela López