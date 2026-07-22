Así se llevan las uñas jade: la tendencia verde piedra que se ve súper elegante

Si hay un color que está definiendo el manicure de 2026 con más fuerza que cualquier otro, es el jade. Pinterest reportó un incremento del 450% en búsquedas de jade marble nails, y ese número no es ruido, es la señal más clara de que el verde ya no es un color atrevido sino el nuevo neutro sofisticado de la temporada.

Por qué el jade y no cualquier otro verde

El jade ocupa un punto muy específico en la paleta de verdes que lo hace distinto a cualquier otro: es más frío que el esmeralda, más profundo que el sage, más saturado que el musgo, y tiene esa cualidad azulada que lo conecta directamente con la piedra semipreciosa que lo inspira. No es un verde que grita para llamar la atención, es un verde que se instala con elegancia y que, como dice la tendencia, comunica “elegí esto deliberadamente”, que es exactamente la energía que define el manicure de este año.

La versión mármol que está dominando los salones

La técnica más buscada y más impactante es el jade marble, un nail art que imita la superficie de una piedra jade real: base translúcida en verde suave con veteado en blanco lechoso que se aplica con pincel fino o incluso con un pasador, en capas, dejando que las líneas sean ligeramente imperfectas porque eso es exactamente lo que las hace verse más naturales y más parecidas a una piedra genuina. El resultado es un manicure que parece una joya en las manos antes que un esmalte aplicado encima.

Las otras versiones que también están pegando

El jade chrome, con un acabado metálico que captura la luz de la misma forma que lo haría una piedra pulida, es la opción más editorial. El jade jelly, semitransparente y con esa textura acuosa característica de los milky manicures aplicada al verde, es la versión más suave y más wearable para el día a día. Y el jade matte, con ese acabado aterciopelado que quita toda la reflectividad y deja solo el color en su estado más puro, es la elección de quienes prefieren algo más minimalista y de mayor lujo discreto.

Por qué favorece a todos los tonos de piel

El jade tiene una cualidad rara en los colores de uñas: funciona de forma igualmente bonita en pieles cálidas y frías. En pieles morenas y canelas, el verde con matices azulados crea un contraste que se ve rico y editorial de forma inmediata. En pieles claras, da ese efecto de color con sustancia que los nudes nunca logran. Para pieles con undertone cálido, las versiones más terrosas del jade son las más favorecedoras. Para undertones fríos, las versiones más azuladas y translúcidas son el punto perfecto.

Cómo pedirlo en el salón

Lleva foto porque “verde jade” puede interpretarse de muchas formas. Pide específicamente un verde con matices azulados y translúcidos, no esmeralda ni musgo, en la versión que quieras: marble, chrome, jelly o matte. Si tu nail tech conoce las tendencias de gemas o piedras preciosas en manicure, el jade es el protagonista de esa familia en 2026.