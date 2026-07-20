Ozempic y fertilidad: lo que debes saber si buscas embarazarte

Si estás usando Ozempic, Wegovy o Mounjaro y piensas en embarazarte, hay información que necesitas tener clara antes de dar cualquier paso. La relación entre estos medicamentos y la fertilidad es más compleja de lo que parece, y tiene implicaciones importantes tanto para quienes buscan un bebé como para quienes no lo están buscando todavía.

Cómo pueden mejorar la fertilidad sin ser tratamientos de fertilidad

Los GLP-1 no están diseñados para mejorar la fertilidad, pero en muchos casos lo hacen de forma indirecta. La Dra. Thalia Segal, directora médica de Collab Fertility, lo explica con claridad: las células grasas producen estrógenos que pueden interrumpir la comunicación entre el cerebro y los ovarios, provocando ovulaciones irregulares e infertilidad. Cuando una mujer pierde peso con ayuda de estos medicamentos, ese exceso de estrógeno disminuye y la conexión cerebro-ovarios se restablece, lo que puede traducirse en ciclos más regulares y mayor fertilidad.

El caso específico del síndrome de ovario poliquístico

Las mujeres con SOP son las que más pueden beneficiarse de este efecto indirecto. Al mejorar la sensibilidad a la insulina y favorecer la pérdida de peso, los GLP-1 pueden ayudar a regular los ciclos menstruales y restablecer la ovulación en mujeres que llevaban tiempo con ciclos irregulares o anovulación crónica. Algunas han quedado embarazadas sin esperarlo, precisamente por este mecanismo.

Por qué no son seguros durante el embarazo

Aquí está la parte más importante: a pesar de que pueden mejorar las condiciones para concebir, los GLP-1 están contraindicados durante el embarazo porque no existen estudios suficientes que avalen su seguridad durante la gestación. La recomendación actual de la FDA y de los especialistas es suspender el tratamiento al menos dos meses antes de intentar concebir o de iniciar tratamientos de fertilidad como la IUI o la FIV.

Qué hacer si te embarazas mientras los tomas

No entres en pánico, pero actúa de inmediato. Si quedas rf mientras estás tomando un GLP-1, lo más importante es contactar a tu médico cuanto antes para interrumpir la medicación de forma segura y recibir orientación sobre cómo manejar el peso y el azúcar en sangre durante el embarazo sin el medicamento.

El efecto sobre los anticonceptivos que pocas conocen

Otro dato fundamental: los GLP-1 pueden reducir la eficacia de los anticonceptivos orales al ralentizar el vaciado gástrico y afectar la absorción de la pastilla. Esto significa que una mujer que toma ambos medicamentos puede tener una protección anticonceptiva menor sin saberlo, lo que explica parte del fenómeno de los llamados bebés Ozempic. Si no buscas embarazo, usar un método anticonceptivo no oral como el DIU, el implante o el parche es la opción más segura mientras estés en tratamiento.