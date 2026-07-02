Iced coffee nails: el manicure café con leche helado que arrasa este verano

Si hay una tendencia de manicureque resume perfectamente la vibra de 2026, es esta: las iced coffee nails, también conocidas como ribbed glass nails, el look que combina los tonos más cálidos del café con una textura 3D que imita el vidrio acanalado de un vaso helado de alta gama. Es el quiet luxury del mundo de las uñas y está en todas partes.

Por qué se volvieron tan virales

Según la manicurista de sesión Ami Streets, las iced coffee glass nails son tan populares porque tocan la estética de lujo suave que domina las redes, amplificada por los efectos magnéticos tan satisfactorios de ver. Combina múltiples tendencias en una sola técnica, el acabado glazed, el efecto glass y el esmalte magnético tipo cat eye, todo en tonos café que en 2026 siguen siendo el color dominante entre los neutros cálidos.

Qué hace diferente esta tendencia del marrón de siempre

La clave no está solo en el color sino en la técnica. Los tonos cálidos de café, caramelo y latte combinados con un acabado translúcido y brillante crean profundidad y movimiento que imita literalmente el café dentro de un vaso, y la textura 3D de las ranuras verticales en relieve termina de dar esa sensación de estar sosteniendo un vaso de cristal de lujo entre los dedos.

Cómo se logra paso a paso

Se empieza con una base de gel marrón sheer en tonos latte, caramelo o café helado, aplicando una o dos capas finas según la opacidad deseada, siendo más translúcido con menos capas y más profundo con más. Después se agrega un gel magnético marrón o taupe, activando suavemente el imán para crear un movimiento que imite el líquido dentro del vaso. Se sella con top coat de alto brillo, se cura, y encima va un top coat matte para lograr ese acabado de vidrio esmerilado helado. El toque final y más icónico de la tendencia es dibujar líneas verticales en relieve con gel constructor o top coat grueso, creando las ranuras del vaso.

Las variantes que también están pegando

El swirl, que mezcla los tonos café y crema en remolinos dentro de la uña, es la versión más artística y cafetera del look. También hay quienes optan por el French tip en este mismo tono, con la punta en un café más oscuro sobre la base latte, que resulta más wearable para el día a día. La versión de Selena Gomez con chrome café oscuro es otra de las más buscadas, elevando el tono con un brillo metálico que la convirtió en viral.

Cómo pedirla en tu salón

Lleva foto de referencia porque el nombre puede variar entre “ribbed glass nails”, “iced coffee nails” o “glass latte nails” dependiendo del salón. Pide específicamente la textura en relieve vertical combinada con el efecto magnético en tonos café para que el resultado sea el más cercano a la tendencia original.