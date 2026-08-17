Se revela la aparente causa de muerte de Hayden Panettiere

El pasado 16 de agosto, lamentablemente se dio a conocer que Hayden Panettiere, actriz de Hollywood reconocida por su participación en Heroes, Nashville y Triunfos Robados, falleció a los 36 años de edad. En un inició no se reveló la causa de su muerte, pero poco a poco han ido saliendo detalles a la luz.

Alrededor de las dos de la tarde, el personal médico y agentes de policía acudieran a la residencia de la artista ubicada en Greenville, Carolina del Sur, tras recibir un llamado que alertaba sobre una “mujer inconsciente”.

¿De qué murió Hayden Panettiere?

Según las grabaciones de las comunicaciones de emergencia obtenidas por People, se escuchó a los funcionarios hablar de una ‘sobredosis’ y un ‘paro cardíaco’. A pesar de que el equipo de emergencia aplicó “soporte vital cardíaco avanzado” y RCP, no fue posible reanimarla y se confirmó su deceso a las 14:32 horas.

“La investigación preliminar no ha revelado ningún indicio de acto delictivo ni circunstancias sospechosas. Un conocido de la Sra. Panettiere realizó la llamada al 911”, dice parte del comunicado.

El comunicado con el que anunciaron su fallecimiento

La noticia de la muerte de Hayden Panettiere fue confirmada por su padre, Skip Panettiere, quien compartió un mensaje en el que describió a su hija como “una fuerza de la naturaleza” y mencionó la gran alegría que brindó tanto a sus familiares y amigos como a las millones de personas que la vieron en pantalla desde que era una niña.

“Con profunda tristeza compartimos el trágico fallecimiento de nuestra querida Hayden. Era una persona increíble, una fuerza de la naturaleza que brindó un amor y una alegría inmensurables a todos los que la conocieron, y a los millones que la vieron en pantalla”, expresaron en el comunicado.