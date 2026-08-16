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Hayden Panettiere murió
Entretenimiento
Confirman el fallecimiento de Hayden Panettiere a los 36 años de edad
Este 16 de agosto se confirmó la muerte de Hayden Panettiere, conocida por su participación en Triunfos Robados, Nashville y Heroes
Agosto 16, 2026
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Gabriela Velasco Ceja