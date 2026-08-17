El pasado mes de mayo, Hayden Panettiere publicó su libro ‘This Is Me: A Reckoning’, en donde contó algunos detalles de su vida privada, como la depresión posparto que sufrió tras dar a luz a su hija en el 2014.

“Algunas historias solo te pertenecen a ti”, escribió en enero para anunciar el lanzamiento de sus memorias.

Tras su fallecimiento, su libro volvió a estar entre los primeros lugares de biografías de Amazon, pues en este incluso reveló que un médico le alertó que “moriría en menos de cinco años” si no le ponía fin a su alcoholismo.

Un médico alertó a Hayden Panettiere que “moriría en menos de cinco años”

Fue en el 2020 cuando un doctor adivirtió a Hayden Panettiere que su hígado se encontraba en un estado crítico debido al consumo excesivo de alcohol y le dijo que si continuaba con esta adicción, no lograría vivir más de cinco años. Por lo mismo, la artista de Hollywood ingresó a un centro de rehabilitación durante ocho meses.

“El alcohol me hizo decir: ‘Al diablo con todo, ya me ocuparé de todo después’, y en treinta segundos, estaba totalmente concentrada”, Fue como volver a respirar hondo. En ese estado de total desconexión, lo olvidé todo: el abuso de Brian, la ausencia de Kaya y una carrera de la que había decidido huir. Dejar la actuación no fue una decisión consciente; simplemente sucedió”, escribió sobre cómo el alcohol la ayudaba a olvidar sus problemas.

“Mientras mi sistema nervioso intentaba regularse sin los efectos depresores del alcohol, se descontroló y todo mi cuerpo temblaba. No podía dormir y me dolía la cabeza como si me la estuviera presionando contra el cráneo, contó sobre su experiencia tras dejar el alchol y contó que “una vez, durante el síndrome de abstinencia, oí voces tan aterradoras que me puse a cuatro patas y me arrastré hasta el baño, donde me tumbé sobre los azulejos frescos y limpios y esperé a que pasara el pánico”.