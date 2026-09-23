Suscríbete
Síguenos en:
Wellness

¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?

¿Puedes usar Ozempic si tienes un peso normal y solo quieres adelgazar? Te contamos qué puede pasar y los riesgos de utilizarlo para perder pocos kilos.

Septiembre 23, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
que-pasa-si-estas-en-tu-peso-y-tomas-ozempic.jpg

¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?

Getty Images

Es bien sabido que Ozempic es un medicamento inyectable cuyo objetivo principal es mejorar el nivel de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2 y controlar la glucosa. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen problemas con estas enfermedades y comienzan un tratamiento con este fámarco?

No tienes diabetes. Tampoco obesidad. Tu peso está dentro de un rango considerado saludable, pero quieres perder esos últimos 5 kilos que llevan meses negándose a desaparecer. ¿Eres candidata a usar Ozempic para llegar a tu peso ideal? Porque después de tantos before & after, transformaciones de celebridades y conversaciones sobre GLP-1, puede ser fácil empezar a ver estos medicamentos como una especie de atajo para perder unos cuantos kilos de forma muy rápida, sin dietas ni ejercicio.

Pero debes saber que Ozempic no es una inyección estética para entrar en una talla menos, y utilizar semaglutida, el activo principal del fármaco, cuando no existe una indicación médica para hacerlo, puede llevarte a experimentar algunos efectos secundarios que afecten tu cuerpo y organismo.

que-es-mejor-para-bajar-de-peso-ozempic-o-mounjaro.jpg
Wellness
¿Qué es mejor para bajar de peso: Ozempic o Mounjaro?
¿Cuál de los dos medicamentos funciona mejor para bajar de peso? Esto reveló un estudio que comparo Ozempic y Mounjaro
Agosto 27, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
Wellness
¿Qué pasa con tu cuerpo cuando dejas de tomar Ozempic o Mounjaro?
Agosto 31, 2026
Wellness
¿Cuánto tiempo tarda Ozempic en empezar a hacer efecto?
Agosto 24, 2026
Wellness
¿Cuánto tiempo tarda en volver el hambre después de dejar Ozempic o Mounjaro?
Septiembre 07, 2026

¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?

Probablemente si perderás peso, porque la semaglutida tiene como función disminuir el apetito, retrasar el vaciamiento gástrico y aumentar la sensación de saciedad, por lo que es posible que tengas menos hambre, te sientas satisfecha con cantidades menores de comida y, como consecuencia, reduzcas la cantidad de comida que ingieres. Pero que un medicamento pueda hacerte perder peso no significa que sea apropiado utilizarlo para hacerlo.

Pierdes músculo, no solo grasa

Si estás en tu peso y comienzas un tratamiento con Ozempic para bajar, por ejemplo, únicamente 5 kilos, debes saber que no necesariamente será una pérdida de peso saludable y que cuando pierdes peso no pierdes exclusivamente la grasa de los lugares que tú elegiste. Tu organismo puede reducir grasa de la cara, piernas, abdomen, glúteos y otras zonas, y parte del peso perdido también puede corresponder a masa magra. Es decir, además de grasa, podrías perder músculo.

Podrías experimentar efectos secundarios

Aunque solo quieras perder unos kilos, no estás exenta de los efectos secundarios del medicamento, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento. Pero no solo eso, existen riesgos menos frecuentes pero más serios que requieren atención médica inmediata, como pancreatitis y problemas de la vesícula biliar.

¿Podrías terminar demasiado delgada?

Sí, es una posibilidad. Si una persona ya se encuentra en un peso saludable y comienza a comer considerablemente menos debido a la reducción del apetito, seguir perdiendo peso podría llevarla a un peso demasiado bajo o dificultar que cubra adecuadamente sus necesidades nutricionales. Es entonces cuando podrías presentar una carencia de proteínas, vitaminas, minerales y energía.

que-partes-del-cuerpo-bajas-primero-de-peso-con-ozempic.jpg

Las partes del cuerpo donde podrías notar primero la pérdida de peso con Ozempic

Getty Images

ozempic Ozempic en personas con peso normal Ozempic para perder 5 kilos Ozempic personas delgadas
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
Te sugerimos
El peligro de tomar Ozempic sin hacer ejercicio: lo que le pasa a la salud de las mujeres
Fitness
El peligro de tomar Ozempic sin hacer ejercicio: lo que le pasa a la salud de las mujeres
Julio 13, 2026
 · 
Pamela López
que-pasa-despues-de-dejar-ozempic.jpg
Wellness
El lado del Ozempic del que casi nadie habla: qué pasa después de alcanzar tu peso ideal
Septiembre 21, 2026
 · 
Gabriela Velasco Ceja
¿Ozempic afecta tu salud mental? Esto se sabe sobre su impacto en el estado de ánimo
Wellness
¿Ozempic afecta tu salud mental? Esto se sabe sobre su impacto en el estado de ánimo
Septiembre 19, 2026
 · 
Melisa Velázquez
efecto rebote después de GLP-1
Wellness
Así puedes evitar el efecto rebote después de dejar Ozempic o Mounjaro
Julio 17, 2026
 · 
Pamela López