Es bien sabido que Ozempic es un medicamento inyectable cuyo objetivo principal es mejorar el nivel de azúcar en la sangre en adultos con diabetes tipo 2 y controlar la glucosa. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que no tienen problemas con estas enfermedades y comienzan un tratamiento con este fámarco?

No tienes diabetes. Tampoco obesidad. Tu peso está dentro de un rango considerado saludable, pero quieres perder esos últimos 5 kilos que llevan meses negándose a desaparecer. ¿Eres candidata a usar Ozempic para llegar a tu peso ideal? Porque después de tantos before & after, transformaciones de celebridades y conversaciones sobre GLP-1, puede ser fácil empezar a ver estos medicamentos como una especie de atajo para perder unos cuantos kilos de forma muy rápida, sin dietas ni ejercicio.

Pero debes saber que Ozempic no es una inyección estética para entrar en una talla menos, y utilizar semaglutida, el activo principal del fármaco, cuando no existe una indicación médica para hacerlo, puede llevarte a experimentar algunos efectos secundarios que afecten tu cuerpo y organismo.

¿Qué pasa si alguien con peso normal usa Ozempic para adelgazar?

Probablemente si perderás peso, porque la semaglutida tiene como función disminuir el apetito, retrasar el vaciamiento gástrico y aumentar la sensación de saciedad, por lo que es posible que tengas menos hambre, te sientas satisfecha con cantidades menores de comida y, como consecuencia, reduzcas la cantidad de comida que ingieres. Pero que un medicamento pueda hacerte perder peso no significa que sea apropiado utilizarlo para hacerlo.

Pierdes músculo, no solo grasa

Si estás en tu peso y comienzas un tratamiento con Ozempic para bajar, por ejemplo, únicamente 5 kilos, debes saber que no necesariamente será una pérdida de peso saludable y que cuando pierdes peso no pierdes exclusivamente la grasa de los lugares que tú elegiste. Tu organismo puede reducir grasa de la cara, piernas, abdomen, glúteos y otras zonas, y parte del peso perdido también puede corresponder a masa magra. Es decir, además de grasa, podrías perder músculo.

Podrías experimentar efectos secundarios

Aunque solo quieras perder unos kilos, no estás exenta de los efectos secundarios del medicamento, como náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal y estreñimiento. Pero no solo eso, existen riesgos menos frecuentes pero más serios que requieren atención médica inmediata, como pancreatitis y problemas de la vesícula biliar.

¿Podrías terminar demasiado delgada?

Sí, es una posibilidad. Si una persona ya se encuentra en un peso saludable y comienza a comer considerablemente menos debido a la reducción del apetito, seguir perdiendo peso podría llevarla a un peso demasiado bajo o dificultar que cubra adecuadamente sus necesidades nutricionales. Es entonces cuando podrías presentar una carencia de proteínas, vitaminas, minerales y energía.