Ozempic se ha convertido en uno de los medicamentos más usados para la pérdida de peso, y aunque su función principal es ayudar a controlar la diabetes tipo 2, su principio activo, la semaglutida, también actúa sobre el apetito, lo que puede favorecer la reducción de peso.

La semaglutida pertenece a la familia de los medicamentos del receptor GLP-1, diseñados para ayudar a regular los niveles de glucosa en sangre; sin embargo, su creciente popularidad como herramienta para perder peso también ha puesto bajo la lupa sus posibles efectos más allá del metabolismo, y entre las principales dudas se encuentra su impacto en la salud mental y el estado de ánimo.

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¿El uso de Ozempic puede causar depresión y ansiedad?

La preocupación sobre los efectos del Ozempic en la salud mental, surgieron en 2023, cuando la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) comenzó a revisar algunos reportes de pensamientos suicidas y autolesiones en personas que utilizaban medicamentos GLP-1, entre ellos la semaglutida.

Sin embargo, tras analizar los datos de ensayos clínicos, estudios y reportes sobre el uso de estos fármacos, la agencia concluyó en 2024 que no había pruebas suficientes para establecer una relación entre el uso de Ozempic y las conductas o pensamientos suicidas.

Por otra parte, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) realizó una revisión similar y llegó a una conclusión comparable, y pidió retirar esta advertencia de las etiquetas de algunos fármacos de esta familia que todavía la incluían.

¿Ozempic afecta tu salud mental? Esto se sabe sobre su impacto en el estado de ánimo Getty Images

¿Cómo afecta el Ozempic al estado de ánimo?

Los estudios disponibles tampoco han encontrado que la semaglutida empeore el estado de ánimo, un análisis publicado en JAMA Internal Medicine en 2024, que revisó varios ensayos clínicos, concluyó que las personas que usaron Ozempic, no sufrieron cambios negativos en su estado de ánimo.

Incluso se llegó a observar una ligera reducción de los síntomas depresivos entre quienes tomaron el medicamento; sin embargo, la evidencia clínica no fue suficiente para determinar que Ozempic pueda utilizarse para tratar la depresión.

Sin embargo, si al usar semaglutida aparecen cambios persistentes en el estado de ánimo, ansiedad intensa, depresión o pensamientos de autolesión, es importante consultarlo con un profesional de la salud.