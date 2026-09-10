¿Cuánto cuesta el tratamiento con Ozempic? Esto podrías gastar al año en México

Cada vez son más las personas alrededor del mundo que recurren a los medicamentos GLP-1, como Ozempic y Mounjaro, y es que se han convertido en dos de los fármacos más utilizados para el control de glucosa y la pérdida de peso. Pero detrás de todas las conversaciones sobre sus efectos secundarios, el efecto rebote, la pérdida de apetito y más, hay una pregunta bastante menos glamorosa y mucho más importante para el bolsillo: ¿cuánto cuesta realmente seguir un tratamiento con Ozempic?

Si bien el gasto depende del tiempo que dure el tratamiento, de la dosis y de la farmacia donde se compre, sí hay algunos datos de referencia que podrían darte una idea de cuánto dinero gastarías si comienzas con el tratamiento de semaglutida.

¿Cuánto cuesta el tratamiento con Ozempic? Esto podrías gastar al mes en México

Aproximadamente, una pluma de Ozempic de 1.5 ml la encuentras en $3,149 pesos, mientras que la presentación de 3 ml está en $4,280 pesos. Sin embargo, los mismos establecimientos señalan que sus precios online pueden variar según ubicación y que no necesariamente coinciden con los de tienda física.

Pero la parte relevante es que una pluma no siempre equivale a un mes en todas las dosis.

¿Cuánto Ozempic se utiliza al comenzar?

Generalmente, el tratamiento de Ozempic comienza con 0.25 mg una vez por semana durante un mes. Posteriormente, la dosis puede subir a 0.5 mg una vez por semana y, dependiendo de la respuesta y de la indicación médica, puede aumentarse a 1 mg o hasta 2 mg semanales.

¿Cuánto se gasta al mes?

Tomando como referencia los precios anteriormente mencionados, se puede hacer una estimación que revela aproximadamente cuánto puedes gastarte el primer mes de tratamiento: $3,149 pesos. Es decir, durante seis meses el gasto incrementaría a $18,894 pesos, pero si se utilizara la presentación de 3 ml, el total sería de $25,680 pesos, aproximadamente.

Estamos hablando de que en un año, comprando la presentación de 1.5 ml gastarías alrededor de $37,788 pesos, mientras que con la de 3 ml gastarías aproximadamente $51,360 pesos.

Sin embargo, debes tomar en cuenta que debes sumar también lo que te cobren de estudios, consultas médicas y gastos en general que indiquen los profesionales de salud.