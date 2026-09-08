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No es Ozempic: este medicamento GLP-1 sería más eficaz para perder peso según un estudio

Nuevos estudios aseguran que este GLP-1 es mucho más efectivo que Ozempic para la pérdida de peso.

Septiembre 08, 2026 • 
Melisa Velázquez
No es Ozempic: este medicamento GLP-1 sería más eficaz para perder peso según un estudio

No es Ozempic: este medicamento GLP-1 sería más eficaz para perder peso según un estudio

Getty Images

Los medicamentos de la familia GLP-1 se han popularizado entre celebridades y personas que buscan perder peso, y aunque Ozempic es uno de los nombres más conocidos, un nuevo estudio señala que otro fármaco de esta misma familia podría ser aún más eficaz para lograr una reducción significativa de peso.

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¿Cuál es el nuevo GLP-1 que es más efectivo que Ozempic para perder peso?

Se trata de la Zepbound, nombre comercial de la tirzepatida, que se perfila como uno de los medicamentos GLP-1 más eficaces para perder peso, demostrado por un estudio publicado en The New England Journal of Medicine, que analizó a 751 adultos con obesidad que no padecían diabetes y encontró resultados significativos en la reducción de peso.

El tratamiento con tirzepatida fue superior al tratamiento con semaglutida (Ozempic) en cuanto a la reducción del peso corporal y la circunferencia de cintura en la semana 72”, señaló el estudio.

La tirzepatida se comercializa bajo el nombre Zepbound para tratar la obesidad y es fabricada por la farmacéutica Eli Lilly, que financió el estudio; sin embargo, la Dra. Céline Gounder, colaboradora médica de CBS News y editora general de salud pública en KFF Health News, dijo: “Siempre hay que tomarlo con cautela”.

¿Qué es el Ozempic face?

¿Cuál es el nuevo GLP-1 que es más efectivo que Ozempic para perder peso?

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¿Cómo funciona la Zepbound para bajar de peso?

Administrada mediante una inyección en el muslo, el abdomen o el brazo, la tirzepatida ayuda a reducir el apetito y a mejorar la forma en que el organismo regula la glucosa y procesa las grasas, mientras que la semaglutida actúa sobre los receptores GLP-1, incluidos los del cerebro, para aumentar la sensación de saciedad.

Los resultados del estudio mostraron una diferencia notable: después de 72 semanas, las personas que recibieron tirzepatida perdieron, en promedio, alrededor del 20 % de su peso corporal, frente a aproximadamente 14 % entre quienes recibieron semaglutida.

Esta última se comercializa como Ozempic para el tratamiento de la diabetes tipo 2 y como Wegovy para el control del peso.

Eso se traduce en una diferencia media de ocho libras entre los dos medicamentos”, dijo Gounder al medio.

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