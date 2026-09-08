¿Cuánto tiempo puedes tomar Ozempic y Mounjaro antes de que dejen de funcionar? ¿Cuánto tiempo suele durar el tratamiento de los medicamentos GLP-1? Existen muchas dudas relacionadas con el funcionamiento de estos fármacos que controlan el azúcar en la sangre, reducen el apetito y favorecen la pérdida de peso, pero debes saber que la semaglutida y la tirzepatida no alcanzan su máximo efecto de un día para otro. Te explicamos cuánto tarda cada uno en llegar a su concentración máxima.

Si acabas de empezar a tomar Ozempic o Mounjaro y estás esperando ese momento mágico en el que de repente dejas de pensar en comida y la báscula marque una reducción en tu peso, tenemos una noticia: estos medicamentos necesitan tiempo.

¿Cuánto tiempo tardan Ozempic y Mounjaro en alcanzar su máximo efecto?

¿Cuándo alcanza su máximo Ozempic?

Ozempic se administra una vez por semana, y según información de prescripción de la FDA, la concentración máxima de semaglutida (el principio activo del medicamento) después de una inyección se alcanza aproximadamente entre 1 y 3 días después de la dosis. Además las concentraciones estables se alcanzan después de aproximadamente 4 a 5 semanas de administración semanal.

Pero eso no significa que al tercer día hayas alcanzado el máximo efecto para perder peso. El medicamento puede influir en el apetito y en otros procesos metabólicos desde las primeras dosis, pero los resultados visibles se van haciendo presentes con el tiempo, dependiendo de la dosis administrada.

¿Cuándo alcanza su máximo Mounjaro?

Al igual que Ozempic, Mounjaro se administra también una vez por semana, la diferencia es que su principio activo es la tirzepatida.

Después de una inyección de este medicamento, la concentración máxima de tirzepatida se alcanza aproximadamente entre 8 y 72 horas, La FDA también señala que las concentraciones estables se alcanzan después de alrededor de 4 semanas de administración semanal.

¿Cuándo se nota realmente el efecto?

No se trata de un dato general o exacto, pues el momento en el que estos medicamentos hacen “su máximo efecto” es diferente para todas las personas porque se involucran diferentes factores, como la dosis y el tiempo que llevan con el tratamiento. Pero si lo que quieres saber es cuándo notarás el máximo efecto sobre hambre, saciedad o peso, la respuesta es: no existe un número universal de días y el efecto se construye con el paso del tiempo.

Ozempic y Mounjaro no tienen una duración máxima de uso aprobada. A diferencia de algunos tratamientos que se prescriben por ciclos definidos, estos se consideran de uso crónico, como aquellos que se toman para la hipertensión o el colesterol. La Dra. Soma Mandal señala que su idoneidad para el uso a largo plazo depende de la salud general del paciente y de los efectos secundarios que pueda experimentar.