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Ozempic o Mounjaro: ¿cuál tiene más efecto rebote al dejarlo?

¿Ozempic o Mounjaro tiene más efecto rebote al suspenderlo? Esto dicen los estudios sobre la recuperación de peso después de dejar el tratamiento

Septiembre 04, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
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Ozempic o Mounjaro: ¿cuál tiene más efecto rebote al dejarlo?

Getty Images

El famoso efecto rebote es una de las cuestiones más debatidas cuando se trata de suspender el tratamiento de Ozempic y Mounjaro. Aunque funcionan de forma muy similar, los principios activos de cada medicamento son distintos. Mientras que el primero de ellos contiene semaglutida, el segundo incluye tirzepatida en sus componentes, lo que hace que presenten ligeros cambios en sus efectos.

Pero ¿qué pasa con los kilos que se lograron bajar cuando se deja el medicamento?

La recuperación del peso perdido es uno de los temas que más se han estudiado desde que los fármacos GLP-1 se volvieron tan populares para el tratamiento de la obesidad. Y aquí viene la pregunta del millón: si comparamos Ozempic y Mounjaro, ¿cuál provoca un mayor efecto rebote al suspenderlo? Los estudios que se han realizado permiten hacer una comparación.

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Ozempic o Mounjaro: ¿cuál tiene más efecto rebote al dejarlo?

Para hacer esta comparación hay que hacer una pequeña aclaración: los estudios que existen sobre semaglutida para pérdida de peso utilizaron 2.4 mg, que es la dosis estudiada para tratar la obesidad y la que se comercializa como Wegovy, no necesariamente las dosis de Ozempic.

Ahora sí, vamos a lo que nos interesa: ¿qué pasa cuando dejas de tomar estos medicamentos? En ambos casos, los estudios muestran que es posible recuperar parte del peso perdido después de suspender el tratamiento.

En el caso de la semaglutida, el principio activo de Ozempic, las personas del estudio STEP 1 perdieron, en promedio, 17.3% de su peso después de 68 semanas de tratamiento. Pero un año después de dejarla, habían recuperado 11.6 puntos porcentuales de peso. Es decir, recuperaron aproximadamente dos tercios de los kilos que habían perdido. Al final del seguimiento, todavía mantenían una pérdida neta de 5.6% respecto a su peso inicial.

¿Y qué pasó con tirzepatida, el principio activo de Mounjaro? En el estudio SURMOUNT-4, los participantes perdieron, en promedio, 20.9% de su peso después de 36 semanas de tratamiento. Un año después de suspenderlo, habían recuperado, en promedio, 14% de su peso corporal.

Según lo demostrado en los estudios, el efecto rebote con tirzepatida en estos estudios fue mayor: 14% frente a 11.6% con semaglutida. Sin embargo, no es posible concluir que Mounjaro tenga necesariamente una mayor recuperación de peso que Ozempic, porque se compararon dos estudios diferentes, con distintos participantes, dosis y tiempos de tratamiento.

Ambos medicamentos tienen un efecto rebote muy similar cuando se suspenden, sobre todo de manera abrupta.

¿Qué pasa con tu cuerpo cuando dejas de tomar Ozempic o Mounjaro?

  • Puedes recuperar el apetito
  • Puedes subir de peso
  • Tu glucosa puede sufrir cambios
  • Algunos efectos secundarios, como naúseas, diarrea y estreñimiento pueden desaparecer... o volver.
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Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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