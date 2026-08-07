¿Qué es el “Ozempic butt”? El cambio físico del que todos hablan

Durante los últimos meses, Ozempic ha dado mucho de qué hablar. Principalmente, este medicamento ha sido tema de conversación porque a pesar de que su función es tratar la diabetes tipo 2, algunas personas lo usan únicamente para perder peso, sin necesariamente ser diabéticas. Después de términos como Ozempic face y Ozempic feet, ahora un nuevo concepto se ha vuelto viral en TikTok e Instagram: Ozempic butt.
Pero ¿qué significa realmente? ¿Se trata de un efecto secundario del medicamento o sencillamente es una consecuencia de bajar de peso rápidamente? Te contamos lo que han revelado los especialistas.
Te puede interesar: Ozempic y sus efectos secundarios: ¿la droga para bajar de peso está envejeciendo la cara de Hollywood?
¿Qué es el “Ozempic butt”?
Tal y como lo dice su nombre en inglés, Ozempic butt hace referencia a la pérdida de peso que sufren los glúteos después de bajar una notoria cantidad de peso al usar el medicamento. Y es que, al igual que la cara y los pies, esta parte del cuerpo cambia de manera drástica al presentar una apariencia más plana y mucho menos firme. También es común que los glúteos comiencen a verse flácidos.
¿Por qué ocurre el “Ozempic butt”?
Los glúteos son una de las principales zonas del cuerpo donde se almacena más grasa subcutánea, por lo que cuando una persona pierde peso significativamente, se ve reflejado en esta zona corporal. Como consecuencia, se puede notar pérdida de firmeza, apariencia más plana y menor volumen en los glúteos
Sin embargo, este fenómeno no ocurre únicamente con Ozempic, se debe principalmente a la rápida pérdida de peso que experimenta una persona, ya sea por este medicamento o por alguna dieta restrictiva. Más allá del término viral, “Ozempic butt”, y de lo controversial que se ha vuelto este medicamento, recuerda que una pérdida importante de peso puede transformar la apariencia del cuerpo, incluidos los glúteos, por lo que estos cambios no ocurren en todas las personas y no forman parte de los efectos secundarios oficialmente reconocidos de Ozempic.