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Ozempic butt
Wellness
¿Qué es el “Ozempic butt”? El cambio físico del que todos hablan
El término “Ozempic butt” se ha vuelto viral en redes sociales. Descubre qué significa, por qué ocurre y si realmente es un efecto secundario de Ozempic.
Agosto 07, 2026
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Gabriela Velasco Ceja