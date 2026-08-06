¿Qué es el “Ozempic feet”? Esto es lo que puede pasarle a tus pies tras bajar de peso

Durante los últimos meses, Ozempic ha estado en boca de todos y se ha vuelto un medicamento controversial alrededor del mundo. Y es que a pesar de que es un tratamiento enfocado en la diabetes tipo 2, que controla los niveles de azúcar en la sangre y estimula al páncreas para liberar insulina de forma regulada, muchas personas lo están utilizando con el único objetivo de bajar de peso. A raíz de esto, surgió el famoso término “Ozempic face”, el cual que se le dio a la pérdida de volumen facial que ocurre cuando alguien baja de peso drásticamente con medicamentos GLP-1. Sin embargo, este efecto secundario, consecuencia del adelgazamiento rápido, no es el único que ha dado de qué hablar en las redes sociales; ahora un nuevo término se ha vuelto viral en TikTok e Instagram: Ozempic feet.

¿Qué es el “Ozempic feet”?

Ozempic feet hace referencia a la apariencia que adquieren los pies después de una pérdida de peso notoria. Y es que, al igual que con Ozempic face, algunas personas que se inyectan este medicamento han notado que sus pies lucen más delgados, además de que los huesos, los tendones y las venas de los mismos son mucho más visibles que antes.

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Qué es el Ozempic feet Olga Rolenko/Getty Images

¿Por qué ocurre?



La explicación del Ozempic feet es sencilla: cuando una persona pierde peso rápidamente, la grasa subcutánea disminuye, haciendo que los tendones se noten más, que los huesos se marquen y que las venas sean más visibles. La pérdida del tejido graso en la planta del pie puede provocar algunas lesiones, sobre todo cuando se camina durante largos periodos de tiempo. Por eso, es importante que si presentas inflamación, dolor o sensibilidad en los pies, consultes a un médico para obtener una valoración adecuada.

Es importante mencionar que Ozempic feet no es un efecto secundario del medicamento, sino de la pérdida significativa de peso que presentan las personas que lo utilizan.