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Moda y Belleza

Los 6 colores de uñas que serán tendencia en agosto y todas querrán llevar

Agosto marca la transición entre el verano y el inicio del otoño, una temporada donde los tonos cálidos y sofisticados se vuelven los protagonistas.

Agosto 05, 2026 • 
Melisa Velázquez
Los colores de uñas que serán tendencia en agosto

Los colores de uñas que serán tendencia en agosto

Getty Images

Después de un verano dominado por tonos vibrantes y acabados llamativos, agosto da paso a una paleta más sofisticada, con colores elegantes, cálidos y de acabado brillante, inspirados en la naturaleza y en clásicos atemporales, que se convierten en los protagonistas de la temporada, aportando un toque de sofisticación a cualquier manicura.

La clave estará en elegir colores fáciles de combinar, que transmitan sofisticación y acompañen la llegada de una nueva temporada sin perder la frescura que caracterizó la temporada veraniega.

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Los colores de uñas que serán tendencia en agosto

Estos tonos reúnen todas las características de la temporada y prometen convertirse en los grandes protagonistas del mes:

Milky Pink Lychee

Este tono será uno de los más pedidos de agosto, se trata de un rosado lechoso, delicado y elegante que combina con cualquier outfit y estiliza las manos sin esfuerzo, ideal si buscas un look limpio y femenino.

Butter Yellow

También conocido como amarillo mantequilla, llega para darle un toque de luz a tu manicure, se trata de un amarillo suave, cálido y sofisticado que aporta color sin ser llamativo, perfecto para quienes quieren salir del nude manteniendo un estilo elegante.

Mocha Mouse

Este tono sigue conquistando en 2026, se trata de un marrón cremoso, moderno y muy versátil que combina con cualquier temporada y transmite elegancia en cada detalle. Si amas los tonos neutros, este color es para ti.

Red Cherry

El Red Cherry demuestra que el rojo nunca pasa de moda, es un tono intenso, femenino y perfecto para quienes quieren un manicure clásico con mucha personalidad, y que nunca pasa desapercibido.

Lavanda Milky

Los tonos pastel siguen vigentes, pero ahora con un acabado translúcido que cautiva, y el lavanda lechoso además aporta un aire romántico, limpio y moderno que luce especialmente elegante en manicuras de efecto natural.

Verde Oliva

Inspirado en los paisajes naturales, el verde oliva se posiciona como uno de los colores más sofisticados del mes, se trata de una opción diferente a los clásicos neutros y añade un toque contemporáneo sin perder elegancia.

Aunque los tonos de la temporada se caracterizan por ser más sobrios, recuerda que puedes combinarlos con texturas y otras tendencias para crear un diseño lleno de personalidad y actitud.

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