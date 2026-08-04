Este es el perfume que usa Hannah Wells en Off Campus y que vuelve loco a Garrett Graham

Off Campus se ha convertido en una de las adaptaciones románticas más esperadas entre los fans del romance universitario. Basada en la exitosa saga de novelas de Elle Kennedy, la serie está protagonizada por Ella Bright, quien da vida a Hannah Wells, y Belmont Cameli, en el papel de Garrett Graham. La química entre ambos personajes conquistó a la audiencia y también despertó la curiosidad por los pequeños detalles de la producción, como la fragancia que aparece sobre el tocador de Hannah en una de las escenas.

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¿Cuál es el perfume que usa Hannah Wells en Off Campus?

Los seguidores más atentos descubrieron que el perfume que aparece en pantalla es Glossier You Eau de Parfum, una fragancia unisex creada por los perfumistas Dora Baghriche y Frank Voelkl, lanzada en 2017.

¿A qué huele Glossier You, el perfume de Hannah Wells?

La composición de Glossier You combina notas de iris, pimienta rosa, ambroxan y almizcle ambreta, dando como resultado un aroma limpio, cálido y muy personal que se adapta de forma diferente (pero deliciosa) a la piel de cada persona.

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En redes sociales y foros especializados en perfumería, como Fragrantica, muchas personas destacan que Glossier You suele recibir numerosos cumplidos gracias a su aroma sutil y envolvente. Algunos usuarios lo describen como un perfume que transmite limpieza, elegancia y un estilo discreto, mientras que otros aseguran que evoca la estética minimalista y sofisticada que marcó el final de los años noventa y principios de los 2000.