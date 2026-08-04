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Este es el perfume que usa Hannah Wells en Off Campus y que vuelve loco a Garrett Graham

Descubre cuál es el perfume que usa Hannah Wells en Off Campus. Así huele la fragancia que conquistó a Garrett Graham y a los fans de la serie.

Agosto 04, 2026 • 
Gabriela Velasco Ceja
Qué perfume usa Hannah Wells en Off Campus

Este es el perfume que usa Hannah Wells en Off Campus y que vuelve loco a Garrett Graham

Prime Video

Off Campus se ha convertido en una de las adaptaciones románticas más esperadas entre los fans del romance universitario. Basada en la exitosa saga de novelas de Elle Kennedy, la serie está protagonizada por Ella Bright, quien da vida a Hannah Wells, y Belmont Cameli, en el papel de Garrett Graham. La química entre ambos personajes conquistó a la audiencia y también despertó la curiosidad por los pequeños detalles de la producción, como la fragancia que aparece sobre el tocador de Hannah en una de las escenas.

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¿Cuál es el perfume que usa Hannah Wells en Off Campus?

Los seguidores más atentos descubrieron que el perfume que aparece en pantalla es Glossier You Eau de Parfum, una fragancia unisex creada por los perfumistas Dora Baghriche y Frank Voelkl, lanzada en 2017.

¿A qué huele Glossier You, el perfume de Hannah Wells?

La composición de Glossier You combina notas de iris, pimienta rosa, ambroxan y almizcle ambreta, dando como resultado un aroma limpio, cálido y muy personal que se adapta de forma diferente (pero deliciosa) a la piel de cada persona.

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En redes sociales y foros especializados en perfumería, como Fragrantica, muchas personas destacan que Glossier You suele recibir numerosos cumplidos gracias a su aroma sutil y envolvente. Algunos usuarios lo describen como un perfume que transmite limpieza, elegancia y un estilo discreto, mientras que otros aseguran que evoca la estética minimalista y sofisticada que marcó el final de los años noventa y principios de los 2000.

Qué perfume usa Hannah Wells en Off Campus

Este es el perfume que usa Hannah Wells en Off Campus y que vuelve loco a Garrett Graham

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Off Campus perfume de Hannah Wells Hannah Wells Glossier You
Gabriela Velasco Ceja
Gabriela Velasco Ceja
Egresada de la Universidad Iberoamericana. Comunicóloga con 10 años de experiencia en Editorial Televisa (Cosmopolitan, Seventeen, Tú, Caras, Eres y Liverpool). Escritora de novela romántica (Autora de la editorial Colección Mil Amores).
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