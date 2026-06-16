La historia de Belmont Cameli fuera de Off Campus y cómo salvó siete vidas al donar un riñón

Belmont Cameli se ha convertido en uno de los rostros más populares del momento gracias a su participación en Off Campus, la adaptación de la popular saga literaria que ha conquistado a millones de jóvenes alrededor del mundo, donde ha conquistado nuestros corazones con su interpretación de Garret Graham.

Sin embargo, detrás de las cámaras y lejos de los reflectores, el actor protagonizó una historia que demuestra que el verdadero heroísmo no siempre ocurre en la ficción, sino en la vida real, tomando decisiones que salvan vidas.

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Belmont Cameli donó un riñón para su amigo de la infancia y salvó siete vidas

Antes de que su nombre comenzara a aparecer en titulares por su carrera en Hollywood, Cameli se convirtió en el héroe de siete personas al convertirse en donante de órganos; sin embargo, su decisión no fue casualidad, pues su objetivo era salvar la vida de su mejor amigo.

Todo comenzó en 2018 cuando se enteró de que su amigo de la infancia necesitaba un trasplante de riñón y se ofreció inmediatamente para hacerse la prueba como donante, desafortunadamente no fueron compatibles, pero Belmont no se rindió.

El actor decidió participar en un programa de intercambio de riñones emparejados, una iniciativa que conecta a donantes y receptores incompatibles con otras personas en la misma situación para hacer posibles más trasplantes.

Belmont donó uno de sus riñones a un desconocido, un gesto que desencadenó una cadena de 14 participantes y permitió salvar la vida de siete personas, demostrando cómo una sola acción puede generar un impacto extraordinario.

“Afortunadamente, después de seis años de angustiosa espera, Brendan ha recibido el órgano que tanto anhelaba, y mi nueva amiga Clotilde finalmente tendrá un nuevo comienzo en la vida”, contó el actor.

¿Por qué Belmont Cameli decidió ser donador de órganos?

Más allá de buscar el reconocimiento público, al tratar de salvar la vida de su amigo de la infancia, Belmont se dio cuenta de la importancia de ayudar a quien lo necesita, y según ha explicado en diversas entrevistas, esta experiencia cambió su perspectiva sobre la importancia de la empatía y el impacto que puedes tener en la vida de las personas.

“Tuve la bendición de tener la oportunidad y el privilegio de salvar una vida. La realidad es que la mayoría de nosotros tenemos dos riñones sanos, pero miles de personas luchan por sobrevivir día a día con uno solo que falla. Cada día, 20 personas mueren esperando un trasplante”, recordó en sus redes sociales.

Mientras sigue robando corazones con Off Campus y consolida su carrera en Hollywood, la historia de Belmont nos recuerda que los actos más significativos suelen ocurrir cuando las cámaras están apagadas.