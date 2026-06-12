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Equidad

El poderoso mensaje de ‘Off Campus’ contra la sexualización de las mujeres con pecho grande

Más allá del romance, Off Campus se suma a la conversación sobre la autonomía corporal y el derecho de las mujeres a existir sin ser definidas por su físico.

Junio 12, 2026 • 
Melisa Velázquez
Off Campus contra la sexualización de las mujeres con pecho grande

Off Campus contra la sexualización de las mujeres con pecho grande

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Off Campus se ha convertido en todo un fenómeno, basada en la exitosa serie literaria de Elle Kennedy, la serie que ha conquistado corazones por sus romances universitarios, están dando de qué hablar por otra razón importante.

Y es que dentro de una industria donde los estereotipos femeninos siguen dando de qué hablar, para los fans ha resultado refrescante la forma en cómo pone sobre la mesa las inseguridades y prejuicios que afectan a muchas mujeres que suelen tener pechos grandes.

Te podría interesar: ¿Por qué nadie puede dejar de hablar de Off Campus? Las claves del fenómeno que es la obsesión del momento

Off Campus contra la sexualización de las mujeres con pecho grande

A través de uno de sus personajes principales, la historia muestra cómo ciertos atributos físicos suelen convertirse en el centro de atención, eclipsando la personalidad, los talentos y las aspiraciones de quienes los poseen.

La presentadora Sakara Bell decía que, por primera vez en su vida, se había sentido representada: “Hannah Wells es una de las primeras protagonistas femeninas que he visto con pechos grandes que no es sexualizada por tenerlos en una serie de televisión”, explica.

Por otra parte, la serie retrata las situaciones incómodas, los comentarios no solicitados y las expectativas sociales que pueden surgir simplemente por tener un cuerpo que se ajusta a determinados estándares físicos.

¿Por qué tener el pecho grande puede generar inseguridad en las mujeres?

Mónica Chang, especialista en bienestar sexual de iroha, señala que muchas mujeres con pechos grandes suelen ser muy conscientes de su cuerpo, ya que con frecuencia su busto se convierte en el centro de atención.

Desafortunadamente, existen algunos estándares de belleza obsoletos y mal concebidos que pueden hacer que las mujeres se sientan inseguras o con menos confianza. Tener que soportar constantemente los mismos juicios y suposiciones basados únicamente en la apariencia puede ser perjudicial para la salud mental”, asegura.

La experta destaca que representar a mujeres con busto grande sin sexualizarlas puede ayudar a que se sientan valoradas por quienes son y no por su apariencia, fortaleciendo su confianza y bienestar emocional.

También les muestra que ellas mismas pueden ser tan seguras o radiantes como ese personaje, y que no están definidas por su apariencia o el tamaño de su pecho. Este tipo de validación puede ayudar a su bienestar emocional”.

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