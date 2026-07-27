Así se llevan las uñas wine: el tono vino que se ve elegante en cualquier ocasión

Hay colores de uñas que siguen tendencias y hay colores que las trascienden. El vino o burgundy está firmemente en el segundo grupo, y en 2026 no solo sigue ahí sino que está activamente en tendencia, con búsquedas en Pinterest disparadas y una presencia constante en los salones más solicitados del momento. Es el tono que hace que cualquier mano se vea más refinada, cualquier outfit más considerado y cualquier ocasión más especial.

Qué hace especial al tono vino

El burgundy ocupa ese punto exacto entre el rojo y el morado, con una profundidad rica que ningún otro color de uñas replica de la misma forma. Como lo describen los expertos en nail art, tiene una calidad casi alquímica: hace que cada forma de uña se vea más elegante y que cada mano se vea más pulida. No es un color que necesita un contexto especial para funcionar, funciona en la reunión de trabajo del lunes y en la cena del sábado con exactamente la misma naturalidad.

Las versiones que están dominando en 2026

El burgundy glossy es el clásico absoluto y el más solicitado, con ese acabado de alto brillo que intensifica el color y le da esa dimensión jugosa que lo hace irresistible. El burgundy matte es completamente diferente en energía: más austero, más minimalista, con un aire de lujo discreto que funciona especialmente bien en contextos formales. Y el burgundy chrome, con partículas metálicas que crean un brillo dimensional que cambia según la luz, es la versión más editorial y la que más está creciendo en solicitudes de salón este año.

Los diseños que elevan el tono sin complicarlo

El French tip en burgundy sobre base nude es de los más solicitados porque actualiza el clásico francés con un color de temporada sin perder la elegancia. Las flores 3D pintadas a mano sobre base burgundy, especialmente pétalos lavanda y blanco perlado, crean una pieza de joyería para las manos que es perfecta para ocasiones especiales. Y los acentos en oro, ya sea con foil, chrome dorado o nail art minimalista, son la combinación más lujosa y la que mejor aprovecha la profundidad del vino.

Por qué le queda bien a absolutamente todos los tonos de piel

El burgundy tiene esa rareza de los colores que funcionan universalmente. En pieles morenas y canelas crea un contraste cálido y sofisticado que se ve editorial de forma inmediata. En pieles claras aporta una profundidad y una riqueza de color que pocos otros tonos logran sin verse agresivos. La clave está en los undertones: elige versiones con más rojo para pieles cálidas y versiones con más morado para pieles frías.

La forma que mejor lo luce

La uña almendrada hace que el tono vino se vea extra rico, según los nail artists, porque la forma añade elegancia natural al color. La cuadrada y la squoval funcionan igualmente bien para quienes prefieren algo más moderno y limpio. La longitud media es la más versátil, aunque el burgundy también se ve impactante en uñas cortas donde el color hace todo el trabajo sin necesidad de nada más.