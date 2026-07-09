El sérum del que todos hablan ahora también se disfruta: así fue la experiencia de ISDIN x MYKA

El autocuidado ya no se limita a una rutina frente al espejo, hoy también se vive, se comparte y se disfruta. Bajo esa premisa, ISDINCEUTICS presentó Flavo-C Intense, su nuevo sérum antiedad con 15% de vitamina C, a través de una colaboración con MYKA que transforma el cuidado de la piel en una experiencia inmersiva, deliciosa y sobre todo, memorable.

Durante años hemos entendido el skincare como una serie de pasos indispensables para mantener la piel saludable, sin embargo, la nueva generación de rituales de belleza busca algo más: crear momentos que nos invitan a detenernos, conectar con nosotros mismos y hacer del bienestar un placer cotidiano. Justamente eso es lo que propone esta colaboración.

Del 7 al 12 de julio, MYKA Polanco se convierte en el escenario donde la ciencia dermatológica y el universo sensorial del helado se encuentran. El resultado es un takeover inspirado en el universo de Flavo-C Intense, un sérum antiedad con gran poder de penetración, gracias al Tri-Antiox Complex, lo que lo convierte en un sérum único en el mercado.

La experiencia parte de una idea tan sencilla como brillante: así como un sérum combina activos cuidadosamente seleccionados para potenciar sus beneficios, cada helado puede construirse con una base y una selección de toppings inspirados en el universo de la vitamina C y los antioxidantes, creando una fórmula única para cada visitante.

Entre las combinaciones de toppings diseñados especialmente para esta experiencia destacan mezclas como goji berries, cacao nibs y coco; nuez de Castilla, miel de azahar y blueberries; aceite de oliva extra virgen, pistache y fresas; así como una propuesta que combina aceite de oliva extra virgen, compota de naranja amarga, miel de azahar y pistache, ingredientes seleccionados por su inspiración en el universo antioxidante que da vida a Flavo-C Intense y que convierten cada creación en una experiencia tan deliciosa como llena de glow.

Más allá de una colaboración entre dos marcas, la propuesta busca acercar la innovación dermatológica a un momento cotidiano, demostrando que el autocuidado también puede disfrutarse de forma relajada, divertida y sensorial.

El glow comienza con una buena fórmula

El protagonista de esta experiencia es Flavo-C Intense, el nuevo sérum antioxidante de ISDINCEUTICS formulado con 15% de vitamina C y el exclusivo Tri-Antiox Complex, una combinación de tres tipos de vitamina C y tres potenciadores antioxidantes diseñada para ofrecer una acción antioxidante de alta eficacia y ayudar a mantener sus beneficios durante más tiempo.

Su tecnología está pensada para combatir el estrés oxidativo, uno de los principales responsables del envejecimiento prematuro, mientras ayuda a revelar una piel más joven, luminosa y revitalizada.

Los resultados clínicos respaldan su innovación: el sérum incrementa la luminosidad de la piel en un 53% y reduce la apariencia de las arrugas en un 31%, convirtiéndose en un aliado ideal para quienes buscan incorporar un antioxidante de alto desempeño a su rutina diaria.

Un brunch donde la belleza fue la protagonista

La experiencia inició con un brunch íntimo que reunió a creadoras de contenido, expertas en belleza y amantes del skincare para presentar Flavo-C Intense de ISDINCEUTICS a través de una colaboración que une ciencia, bienestar y creatividad.

Natalia Morales, fundadora de MYKA, destacó la visión detrás de esta alianza: demostrar que el autocuidado puede integrarse de forma natural en la vida diaria. Inspirada en la idea de crear momentos memorables, la experiencia conectó la personalización de un helado con la precisión de una fórmula dermatológica, dando vida a una “fórmula de glow” con toppings inspirados en la vitamina C y los antioxidantes.

Durante el encuentro, Ceci de los Ríos habló sobre la importancia del envejecimiento saludable y el cuidado preventivo de la piel, resaltando el papel de los antioxidantes, la vitamina C y la protección frente a los efectos del estrés oxidativo. Así, Flavo-C Intense se presentó como un aliado para potenciar la luminosidad, mejorar el aspecto de la piel y formar parte de un ritual de belleza consciente.

La experiencia cerró con una dinámica interactiva de regalos de ISDINCEUTICS, reafirmando que el skincare puede convertirse en un momento sensorial, disfrutable y personalizado.

Una experiencia para quienes creen que el bienestar también se disfruta

En Cosmopolitan nos encanta descubrir propuestas que reinventan la manera en la que vivimos la belleza, y esta colaboración es prueba de que el skincare puede salir del tocador para convertirse en una experiencia que involucra todos los sentidos.

Si estabas buscando un plan diferente para consentirte y de paso descubrir uno de los lanzamientos de belleza más interesantes de la temporada, el take over de ISDINCEUTICS y MYKA es una parada obligada. Porque sí, cuidar tu piel puede empezar con un sérum, pero también con un helado pensado para celebrar el glow desde una perspectiva completamente nueva.