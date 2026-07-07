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Moda y Belleza

Boho nails: 6 diseños de uñas que combinan elegancia y espíritu bohemio

Con una combinación bohemia, las boho nails se posicionan como una de las opciones favoritas del verano.

Julio 07, 2026 • 
Melisa Velázquez
Ideas de boho nails inspiradas en la estética bohemia para este verano

Ideas de boho nails inspiradas en la estética bohemia para este verano

Instagram/@_mikunails_

Inspiradas en la estética bohemia, las boho nails se posicionan como una de las tendencias más encantadoras del verano al combinar detalles artesanales, tonos inspirados en la naturaleza y elementos místicos y románticos.

Esta tendencia apuesta por la combinación de texturas, tonos cálidos y pequeños detalles como flores, símbolos espirituales, piedras, líneas orgánicas y acabados naturales, donde la clave está en encontrar el equilibrio entre lo sofisticado y lo relajado.

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Ideas de boho nails inspiradas en la estética bohemia para este verano

Desde diseños minimalistas hasta propuestas más elaboradas, esta tendencia demuestra que la manicura puede convertirse en una forma de expresión artística.

Boho romántico con flores

Las flores son uno de los elementos más representativos del estilo bohemio, las uñas con diseños florales como las margaritas, flores silvestres o ramas finas sobre bases nude, beige o transparentes crean una apariencia femenina y sofisticada.

Boho nails en tonos tierra

Los tonos naturales como terracota, café, arena, verde oliva y crema son protagonistas de las boho nails, ya que aportan calidez y elegancia, y al combinar diferentes colores o añadir detalles dorados permite lograr una manicura sofisticada sin perder su esencia relajada y bohemia.

Bohemias con símbolos místicos

Los elementos místicos como lunas, estrellas y símbolos astrales aportan un toque artístico y misterioso a las boho nails, suelen destacar sobre tonos oscuros como negro, azul profundo o vino, aunque también pueden adaptarse a estilos más minimalistas con bases claras.

Boho nails con efecto piedra natural o cuarzos

Las boho nails inspiradas en minerales, cuarzos y piedras preciosas combinan efectos como mármol, pinceladas orgánicas y detalles brillantes para crear una manicura sofisticada, con una esencia natural y bohemia.

Boho french

La clásica francesa adopta un estilo bohemio al sustituir la clásica punta blanca por tonos como dorado, café o verde, además de líneas curvas y detalles originales, el resultado es un diseño elegante que combina lo clásico con un toque moderno y creativo.

Tribal con efecto joya

Estos diseños se caracterizan por sus patrones geométricos, líneas orgánicas y detalles inspirados en culturas artesanales, al agregar toques dorados o acabados brillantes aporta un aire más elegante sin perder la esencia boho.

Con una combinación de elegancia, naturaleza y creatividad, las uñas bohemias se posicionan como una de las opciones favoritas para quienes buscan un estilo auténtico y lleno de personalidad.

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