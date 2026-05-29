Las “cherry vanilla nails” son la tendencia romántica y elegante que veremos por todas partes

Si pensabas que las tendencias de uñas ya lo habían inventado todo, prepárate para obsesionarte. El minimalismo del clean girl aesthetic se está fusionando con el romanticismo oscuro, dando vida a la manicura más apetecible y sofisticada de las redes sociales: las Cherry Vanilla Nails (uñas de cereza y vainilla).

Esta tendencia es el equilibrio perfecto para quienes aman las uñas nude y elegantes, pero quieren agregarles un toque de color divertido, coqueto y ultra femenino sin perder la clase. Es el equivalente estético a un helado de vainilla gourmet con una cereza brillante en la cima.

¿En qué consiste exactamente la tendencia Cherry Vanilla?

La magia de esta manicura radica en el contraste sutil de dos tonos que se complementan de forma espectacular:

1. La base “Vanilla Cream”

En lugar de usar un rosa traslúcido común, la base de estas uñas apuesta por un tono vainilla, un blanco roto lechoso o un crema suave con subtonos cálidos. Esta base aporta una cobertura ligera pero pulida que hace que las manos se vean limpias, alargadas y sumamente lujosas.

2. El toque “Cherry” (Cereza)

Sobre esa base cremosa e impecable se añaden los detalles en un tono rojo cereza profundo, casi quemado (estilo black cherry). No es un rojo neón ni escandaloso; es un tono vino o cereza madura que aporta misterio y elegancia. El detalle suele ser sutil: micro-francesas, pequeños puntos simulando cerezas minimalistas en una o dos uñas, o un efecto ombré difuminado.

Por qué vas a querer llevarlas en tu próxima cita al salón

Son el balance perfecto del “Coquette Maduro": Tienen toda la vibra femenina y romántica que está de moda, pero de una forma mucho más madura y sofisticada que los moños rosas pasteles.

Tienen toda la vibra femenina y romántica que está de moda, pero de una forma mucho más madura y sofisticada que los moños rosas pasteles. Combinan con todo tu clóset: Al tener una base neutra y un acento en color vino/cereza (que funciona prácticamente como un neutro en el mundo de la moda), estas uñas se ven increíbles tanto con un outfit casual de mezclilla como con un vestido negro de noche.

Al tener una base neutra y un acento en color vino/cereza (que funciona prácticamente como un neutro en el mundo de la moda), estas uñas se ven increíbles tanto con un outfit casual de mezclilla como con un vestido negro de noche. Estilizan tus manos al instante: Los tonos crema alargan visualmente los dedos, mientras que los acentos oscuros atraen la luz, haciendo que tu joyería resalte muchísimo más.



Cómo pedirlas en el salón

Pídele a tu manicurista una base de gel en tono crema o vainilla translúcido (dos capas para que tenga cuerpo pero mantenga cierta transparencia). Para el diseño, opta por un nail art minimalista: unas micro-cerezas pintadas a mano alzada en el centro de la uña o un estilo aura nails donde el centro de la uña se difumine en un tono cereza profundo. ¡Se ven tan sofisticadas que no dejarás de mirarte las manos!