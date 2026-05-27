Las “sunset ombré nails” son la tendencia que hará que tus manos se vean espectaculares

Si todavía no has visto las sunset ombré nails en tu feed, espera un poco más porque están en todas partes. Y con razón: hay algo en ese degradado de coral, naranja y rosa que hace que las manos se vean como si pertenecieran a alguien que acaba de volver de vacaciones. Calientes, vibrantes, con una energía que pocas tendencias logran.

¿Por qué están tan de moda?

El ombré en uñas no es nuevo, pero la versión “sunset” sí tuvo un momento muy particular en 2025 y lo sigue teniendo en 2026. Momooze y Green Wedding Shoes lo reportan como uno de los diseños más solicitados de la temporada, especialmente porque tiene esa cualidad que pocas tendencias logran: se ve elaborado sin serlo realmente, y le queda bien a prácticamente todo. Vestido blanco, jeans, look de playa o de noche. Las sunset nails funcionan en todos los contextos.

Las combinaciones que más están funcionando

Coral + rosa suave

Es la versión más clásica y la más pedida. El coral intenso en la base de la uña transita hacia un rosa blush en la punta con un gradiente tan suave que parece pintado con luz. La forma almendra lo muestra increíble porque alarga el dedo y le da más superficie al degradado para lucirse.

Naranja + fucsia + rosa neón

Para las que quieren algo más declarativo. Esta combinación es la más energética de la tendencia, la que más para el scroll y la que Momooze describe como “total party-in-the-sunset feels.” No es para todos los días, pero para un evento, una salida o simplemente cuando tienes ganas de que tus manos sean las protagonistas, funciona espectacular.

Naranja tostado + lavanda

La combinación más inesperada y también la más editorial. Nailzest la llama una “referencia a los atardeceres de los 90", y tiene razón: hay algo muy nostálgico y muy moderno al mismo tiempo en ese contraste de naranja cálido con lavanda. Perfect para otoño, pero honestamente funciona todo el año.

Versión con acento cromado

Una variante que está ganando terreno: el sunset ombré de base más top coat brillante por encima para crear contraste de texturas.

Cómo hacerlas en casa sin morir en el intento

El secreto está en la esponjita de maquillaje. Aplicas los colores que quieres degradar sobre una esponja, los dabs sobre la uña con movimiento suave y ligero, y el gradiente se hace casi solo. Nailzest recomienda sellar siempre con top coat para fijar el diseño y agregar ese brillo que le da el acabado profesional.

Las sunset ombré nails son de esas tendencias que se ven mucho más difíciles de lo que son. Con una esponjita, dos o tres colores complementarios y un buen top coat, el resultado siempre va a ser espectacular