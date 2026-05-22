Las “iced latte nails” son la tendencia glossy y elegante que todas quieren ahorita

Si estás un poco cansada de los diseños de uñas demasiado cargados o de los colores neón que no combinan con nada, llegó tu salvación. Las iced latte nails se han coronado como la tendencia de manicura más fuerte del momento, y la razón es simple: logran el equilibrio perfecto entre lo elegante, lo limpio y lo súper cool.

Básicamente, es llevar el mood de tu café helado favorito directo a tus manos. Aquí te contamos todo sobre esta tendencia glossy que vas a querer pedir en tu próxima cita al salón.

¿Qué son exactamente las ‘iced latte nails’?

Como su nombre lo dice, esta tendencia imita los tonos de un latte con hielo cuando la leche se empieza a mezclar con el café. No es un café oscuro plano, ni un nude aburrido; es una transición de tonos café claro, beige, crema y toques de vainilla, siempre con un acabado ultra brillante (glossy) o un sutil efecto translúcido.

Lo mejor de este estilo es su versatilidad. Puedes llevarlas de tres formas diferentes según tu vibra:

1. El degradado ‘Milky’

Es la versión más sutil. Una base nude o café muy clarito con una capa superior de esmalte blanco lechoso que se difumina, dando ese efecto exacto de la leche cayendo en el espresso.

2. El efecto carey relajado (Tortoiseshell)

Para las que quieren un poquito más de textura. Son manchas muy orgánicas en tonos ámbar, café y caramelo. Se ve increíblemente sofisticado y combina con cualquier outfit.

3. Monocromáticas en tonos espresso

Si prefieres lo clásico, puedes pintar cada uña de un tono diferente de la paleta del café: desde un marrón suave hasta un beige vainilla.

¿Por qué todo el mundo las está pidiendo?

Combinan con TODO: Al ser tonos neutros y tierra, van perfectos con un look deportivo de sudadera oversized o con un vestido de noche.

Hacen que tus manos se vean alargadas y limpias: El acabado translúcido y brillante da un efecto óptico de manos estilizadas al instante.

Tienen una vibra de “lujo silencioso": Se ven caras, limpias y minimalistas sin necesidad de gritarlo.

Tip Pro: Para que se vean verdaderamente cool, pídelas en forma almendrada o cuadrada suave (uñas cortas también se ven top) y asegúrate de que el top coat sea de ultra brillo o con un toque sutil de efecto cromo (glazed).

Las iced latte nails llegaron para demostrar que el minimalismo no tiene por qué ser aburrido. Es la manicura perfecta para las que quieren verse arregladas pero con ese toque relajado y effortless que tanto nos gusta.