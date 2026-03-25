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Moda y Belleza

IPSY celebra cuatro años de revolucionar la belleza en México con una sorpresa para sus suscriptoras

IPSY pisó tierras mexicanas hace cuatro años, y desde entonces sigue siendo una de las suscripciones de belleza más influyentes a nivel global.

Marzo 24, 2026 • 
Cosmopolitan
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IPSY pisó tierras mexicanas hace cuatro años, y desde entonces sigue siendo una de las suscripciones de belleza más influyentes a nivel global. Lo que la convierte en la plataforma que reinventó la forma de descubrir y compartir maquillaje, skincare y cuidado personal.

Desde su lanzamiento en México, IPSY se ha adaptado a las preferencias locales para sorprender, inspirar y alegrar a sus suscriptores, logrando crear conexiones significativas con sus miembros y marcas aliadas, promoviendo un espacio de libre expresión y evolución.

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Belleza premium, a precio accesible

Con un modelo de suscripción accesible y personalizado, la marca ofrece una experiencia mensual que incluye cinco productos seleccionados de acuerdo con las preferencias de cada usuario, definidos a través de su Beauty Quiz.

Además, la experiencia se complementa con beneficios como Add-Ons, en donde los suscriptores tienen 48 horas para agregar productos a precios especiales a su Glam Bag y acceso a IPSY Shop, su tienda online disponible 24/7 con descuentos especiales.

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Una GLAM BAG diseñada para celebrar

Con IPSY, la experiencia de belleza se transforma en una aventura mensual, accesible, inclusiva y siempre llena de sorpresas, así que para festejar su cuarto aniversario en México, IPSY presenta una edición especial de su Glam Bag de marzo 2026, diseñada como una pieza con identidad propia que celebra tanto el recorrido de la marca como la individualidad de su comunidad. La cosmetiquera destaca por su textura tipo faux suede, un patrón de girasoles en relieve —símbolo de renovación y conexión con la luz— y un charm dorado en forma de sunburst que representa energía y nuevos comienzos. Cada detalle está pensado como un homenaje contemporáneo a las raíces culturales mexicanas por la diseñadora Karen Arozamena.

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¿Qué podrás encontrar dentro de tu Glam Bag de aniversario?

Te encantará saber que esta edición aniversario incluye una curaduría de productos que combina tendencias globales con favoritos de culto, desde skincare inspirado en K-Beauty hasta propuestas de marcas emergentes y talento mexicano.

Esta selección refuerza el compromiso de IPSY por ofrecer descubrimiento, innovación y valor en cada entrega. Sarelly, Glow Recipe, Clinique, Sulwhasoo y OLIVIAUMMA son algunas marcas que forman parte de la Glam Bag de este mes.

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¿Cómo funciona IPSY?

1. Crea tu perfil: completa un test de belleza y personaliza tu experiencia en este enlace.

2. Regístrate: ingresa tu dirección y método de pago.

3. Recibe tu Glam Bag mensual: 5 productos personalizados (makeup, skincare, haircare o tools), valorados en más de $1,300 MXN— por tan solo $349 MXN/mes con envío gratis.

4. Descubre y ahorra: prueba nuevas marcas, encuentra tus favoritos y aprovecha

descuentos exclusivos.

En IPSY, la belleza no solo se trata de productos; sino de crear una comunidad donde cada persona pueda descubrir su mejor versión.

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