Las mejores bases ligeras que se ven como piel real

Se sabe que hoy las bases súper pesadas están perdiendo terreno, cada vez más personas quieren maquillaje que deje ver textura, pecas y brillo natural sin sentirse como una máscara encima de la piel.
Ese efecto de “me veo arreglada, pero sigo pareciendo yo”. Y sí, encontrar una base así sí hace diferencia.
L’Oréal True Match Nude Hyaluronic Tinted Serum
Ligera, hidratante y con acabado glowy muy natural.
Se siente más como skincare con color que como una base tradicional y funciona increíble para looks de diario.
MAC Studio Radiance Face and Body
Una favorita histórica de maquillistas porque deja la piel fresca, luminosa y muy real.
La cobertura es ligera, pero construible.
NARS Light Reflecting Foundation
Da efecto de piel descansada sin verse pesada ni acartonada.
Además refleja la luz súper bonito en fotos y video.
Fenty Eaze Drop Skin Tint
Perfecta para quienes quieren uniformar la piel sin sentir que traen maquillaje completo.
Tiene acabado natural y se difumina facilísimo.
Chanel Les Beiges Water-Fresh Tint
De esas bases que hacen que la gente piense que simplemente tienes buena piel.
Muy ligera, fresca y elegante visualmente.
La clave para que una base se vea natural
Más que la cantidad de cobertura, importa muchísimo cómo preparas la piel antes.
Hidratación, capas ligeras y elegir productos compatibles con tu tipo de piel hacen muchísimo más por el acabado final que intentar cubrirlo TODO.