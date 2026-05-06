Uñas bicolor: los 8 diseños más chic y vibrantes que dominan en primavera

La primavera se ha convertido en una de las temporadas más bonitas para arriesgarnos a usar colores vivos y alegres para conseguir propuestas más frescas y llamativas, dando paso a tendencias de uñas que, aunque parecen simples, ofrecen resultados originales y contemporáneos.

Así es como las uñas bicolor se posicionan como una de las apuestas más atrevidas y chic para la temporada, con su mezcla de colores y texturas que no pasan desapercibidas que elevan cualquier look sin esfuerzo.

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Ideas de uñas bicolor que son tendencia en primavera para un look chic y vibrante

Desde tonos suaves hasta combinaciones más audaces, estas son las algunas propuestas que están marcando pauta esta temporada y pueden inspirarte a conseguir un manicure lleno de elegancia y color.

Francés invertido de colores

El clásico diseño francés se reinventa con este diseño que apuesta por llevar la línea en la parte superior de la uña, y se adapta a la tendencia aplicando diferentes colores sobre una base completamente nude.

Estrellas y efecto aura

Esta propuesta no se limita a dos tonos y apuesta por la aplicación de colores neutros con figuras minimalistas como las estrella o las líneas finas, ideal para quienes disfrutan de experimentar con más de una tendencia.

Efecto aura

Esta tendencia se caracteriza por llevar dos tonos, ya sea pasteles o más vivos, pero que se fusionan del centro hacia afuera, de tal forma que dan la sensación de estar viendo auroras boreales, de ahí su nombre.

Bicolor geométrico

Las figuras geométricas se han consolidado como uno de los elementos favoritos del manicure contemporáneo, y es ideal para llevar más de dos colores y conseguir un resultado sofisticado.

Duo cat eye

El cat eye es otra de las texturas más buscadas del 2026, y se adapta a la perfección con la tendencia bicolor, pues se pueden fusionar dos tonos en un mismo diseño con este acabado que cambia de color con la luz.

Bicolor soft chrome

Otro de los acabados más populares de la temporada el el soft chrome, una textura sutilmente brillante que da un toque futurista y moderno a las uñas, aplicado a tus tonos favoritos.

Francés bicolor

Las uñas francesas siguen siendo una apuesta segura, y puedes reinventarlas con una base de un tono y la línea francesa de otro, combinando tus tonos favoritos para conseguir un manicure moderno y fresco.

Bicolor en tonos pastel

Los tonos pastel se han consolidado como los favoritos de la primavera, sobre todo para quienes buscan un look minimalista pero sin dejar de lado el color y la elegancia que pueden ofrecer.

Ya sea con tonos suaves o combinaciones atrevidas, esta tendencia demuestra que, a veces, dos colores son mejor que uno.