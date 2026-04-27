Test: ¿No sabes qué regalar este Día de las Madres? Descubre su estilo y regálale lo mejor

Elegir el regalo perfecto para mamá no siempre es tan fácil como parece: quieres que le guste, que lo use y que realmente la represente. La buena noticia es que en Suburbia puedes encontrar piezas para todos los estilos, con buena calidad y a precios que sí hacen sentido. Porque sí, ser mamá lo cambió todo, pero no sus ganas de sentirse ella misma.

Haz este test pensando en ella y descubre qué colección es la ideal para sorprenderla este Día de las Madres.

1. En un día normal, tu mamá suele elegir outfits que son…

A) Prácticos pero con carácter

B) Llamativos o con algún detalle especial

C) Cómodos y fáciles de llevar todo el día

D) Clásicos que siempre funcionan

E) Suaves, lindos y con un toque emocional

2. Si tuviera una cita o salida especial, probablemente usaría algo…

A) Estructurado y que la haga ver fuerte

B) Con brillo, color o textura

C) Relajado pero bien armado

D) Elegante sin esfuerzo

E) Delicado y con significado

3. ¿Qué frase describe mejor su personalidad?

A) “Siempre sabe qué hacer”

B) “Tiene una energía que se nota”

C) “Nunca para”

D) “Es mi lugar seguro”

E) “Todo lo hace con amor”

4. ¿Qué tipo de prendas le ves usar más seguido?

A) Blazers, pantalones estructurados

B) Vestidos, prints o piezas statement

C) Jeans, básicos versátiles

D) Camisas, prendas atemporales

E) Suéteres, telas suaves, detalles delicados

5. Cuando compra ropa, ¿qué crees que busca?

A) Sentirse poderosa

B) Destacar

C) Practicidad

D) Seguridad

E) Conexión emocional

6. ¿Qué es lo que más admiras de su estilo?

A) Su fuerza

B) Su brillo

C) Su ritmo

D) Su confianza

E) Su forma de amar

7. Si tuvieras que describir su estilo en una palabra, sería…

A) Firme

B) Radiante

C) Dinámico

D) Seguro

E) Cálido

Resultados

Mayoría A: Una mamá con mucha FUERZA

Este es el regalo ideal para esa mamá que siempre está al mando. Su estilo refleja determinación y carácter, así que apuesta por prendas estructuradas, versátiles y con presencia. Es quien logra pasar de una junta a una cena con amigas sin perder el estilo. En Suburbia encontrarás opciones que combinan diseño y funcionalidad para acompañarla todos los días.

Mayoría B: Una mamá con mucho BRILLO

Si tu mamá ama destacar y se dedica el tiempo para brillar, este regalo es el indicado. Piensa en telas ligeras, prendas con color, textura o esa prenda especial que la haga sentirse única. En Suburbia hay piezas que elevan cualquier look sin complicarse.

Mayoría C: Una mamá con mucho RITMO

Para la mamá que no se detiene. Ella no teme arriesgarse, y adapta cualquier tendencia a su estilo de vida. Su mejor regalo son prendas cómodas, prácticas, estampados, colores vibrantes y que se adapten a su día a día sin perder estilo. Aquí es donde Suburbia se vuelve ese aliado que resuelve looks completos sin esfuerzo.

Mayoría D: Una mamá llena de CONFIANZA

Clásica, segura y fiel a sí misma. Si este es su resultado, apuesta por prendas atemporales que sabes que va a usar una y otra vez. En Suburbia puedes encontrar básicos bien hechos que nunca fallan.

Mayoría E: Una mamá llena de AMOR

Si algo define a tu mamá, es la forma en la que ama. Busca regalos diferentes y originales, accesorios para stylear sus outfits como zapatos, joyería y relojes para ese toque emocional que la haga sentir apapachada. Porque este regalo también es una forma de decirle gracias, y en Suburbia hay opciones pensadas para eso.