Así se llevan las uñas sky blue: el azul limpio que domina el verano

Hay colores de temporada que generan ruido y hay colores que simplemente se instalan con confianza y se quedan. El sky blue es de los segundos. Sin un momento viral único que lo lanzara, con una presencia constante y cada vez más fuerte en salones, Pinterest y los feeds de las personas con mejor criterio estético del año. Allure lo nombró uno de los colores de uñas más destacados del verano 2026 y la celebrity nail artist Stephanie Stone de Sally Hansen lo describe como un tono que evoca “cielos despejados y brisa fresca” que queda igual de bien con un look casual que con uno de gala.

Qué hace especial al sky blue entre todos los azules

El azul cielo no es el azul marino ni el cobalto ni el turquesa, es ese punto específico entre el blanco y el azul donde el tono se siente aéreo, limpio y luminoso sin ningún peso. La celebrity nail artist Julie Kandalec lo describe como “la hermana más fría del glazed donut nail” porque tiene ese acabado glasé natural sin necesitar chrome powder adicional, y lo menciona como uno de los mejores pairings de color de 2026 junto al borgoña profundo, una combinación que Prada ya validó en su runway primavera-verano.

Las versiones que más están pegando este verano

El sky blue glazed o jelly, semitransparente con la uña natural asomando ligeramente por debajo, es la versión más solicitada en salones porque tiene ese resultado de “mis uñas pero perfectas” que tanto engancha. El icy blue chrome, que vio un crecimiento de búsquedas del 235% según Pinterest, es la versión más editorial y más fotogénica bajo el sol. Y el sky blue cremoso opaco con top coat ultra brilloso es la opción más clásica y más wearable para quienes prefieren un color sólido sin efectos especiales.

Los diseños que lo están acompañando

Los French tips en sky blue sobre base nude son de los más solicitados porque combinan lo clásico con el color de temporada de forma sofisticada. Las nubes y motivos acuáticos pintados a mano sobre base sky blue son perfectos para quien quiere algo más personalizado. Y el sky blue con detalles de micro flores o puntos blancos es una de las opciones más pedidas para eventos y vacaciones por lo fotogénica que resulta.

Por qué funciona en todos los tonos de piel

A diferencia del amarillo o el naranja que no siempre armonizan con todos los undertones, el azul cielo tiene una versatilidad poco común. En pieles morenas y canelas el contraste es limpio y fresco, con un efecto que se lee como intencional y editorial. En pieles claras da ese efecto etéreo y delicado que define la estética dreamy de temporada. Es, según los expertos, uno de los tonos azules más universalmente favorecedores del espectro.

Cómo pedirlo en el salón

La referencia visual más fácil es “el color del cielo despejado a media mañana”. Lleva foto porque sky blue puede interpretarse de formas distintas y quieres asegurarte de que el resultado sea ese azul aéreo y limpio, no turquesa ni cobalt ni baby blue rosado. Pide específicamente acabado glazed, cremoso brilloso o icy según la versión que prefieras.