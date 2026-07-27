Esto es lo que debes evitar en tu bio de Tinder o Bumble si quieres más matches

Tu perfil de Tinder o Bumble tiene aproximadamente tres segundos para generar interés antes de que alguien deslice hacia la izquierda. Las fotos hacen el trabajo inicial, pero la bio es lo que convierte un potencial match en una conversación real, y hay errores muy concretos que la arruinan antes de que alguien los note conscientemente.

La bio vacía o la que dice “pregunta lo que quieras”

Dejar la bio vacía no es misterioso ni interesante, es señal de que no te tomaste el tiempo de hacer el mínimo esfuerzo, y eso comunica algo muy específico sobre cómo podrías comportarte en una relación. “Pregunta lo que quieras” es igual de problemático porque pone toda la carga de la conversación en la otra persona desde el primer mensaje. Una bio bien hecha le da a alguien algo concreto con qué abrir la conversación, y eso marca una diferencia enorme en cuántos matches pasan a ser intercambios reales.

Las frases que todos usan y que ya no dicen nada

“Me encanta salir con amigos y divertirme”, “busco mi otra mitad”, “soy sarcástica pero simpática”, “amo viajar”. Estas frases aparecen en el 80% de los perfiles y no aportan ninguna información diferenciadora. El problema no es lo que dicen sino que las dice todo el mundo, lo que hace que tu perfil se vea igual que el resto y no genere ningún gancho para iniciar una conversación. Lo que funciona es lo específico y lo concreto: no “me encanta la música” sino “colecciono vinilos de jazz de los 60" o “puedo hablar horas de la discografía de Radiohead”.

Querer parecer perfecta o sin defectos

Uno de los errores más contraintuitivos es presentarse como alguien sin aristas, porque en realidad eso resulta contraproducente y hace que el perfil se vea como uno más del montón. La autenticidad, incluyendo las rarezas y las cosas poco convencionales, genera más conexiones genuinas que la versión pulida y sin defectos que crees que debes mostrar. Ser demasiado perfecta en papel genera desconfianza, no atracción.

El tono negativo que ahuyenta antes de empezar

Frases como “si solo buscas algo casual, no me escribas”, “no aguanto a gente mentirosa” o listas de lo que no quieres son red flags visuales que comunican amargura o experiencias previas sin resolver. Aunque sean sentimientos válidos, una bio de citas no es el lugar para procesarlos. El tono negativo hace que la persona que lee asuma que va a ser un trabajo emocional difícil, y eso es exactamente lo opuesto de lo que quieres transmitir.

La bio que suena a currículum o a entrevista de trabajo

“Soy diseñadora gráfica de 28 años, vivo en la Condesa, me gusta el yoga y el café”. Toda información correcta, cero personalidad. Una bio que funciona no es una lista de datos sino una ventana a cómo eres, cómo piensas y qué te hace interesante de forma específica. La diferencia entre datos y personalidad es lo que separa un perfil que genera matches de uno que pasa desapercibido.

Lo que sí funciona

Una declaración corta y contundente que capture algo genuinamente tuyo, dos o tres intereses específicos que den pie a una pregunta concreta, y un remate con algo que invite a responder, ya sea una pregunta directa o una propuesta de plan. La bio no tiene que ser larga ni perfecta, tiene que ser humana.