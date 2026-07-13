Perfume para el pelo (la nueva obsesión beauty): los ganadores de los Cosmo Glow Awards 2026 que tienes que probar

Hay algo casi mágico en el aroma del pelo recién lavado. Ese momento en el que tu melena se siente suave, brillante y huele increíble puede cambiar completamente tu mood. Y justo ahora, el mundo beauty está llevando esa experiencia a otro nivel con una tendencia que está explotando en redes sociales y entre beauty lovers: el perfume para el pelo.

Durante los Cosmo Glow Awards 2026, uno de los temas que más llamó nuestra atención fue cómo el cuidado capilar evolucionó más allá de solamente “reparar el daño”. Hoy, el objetivo también es lograr un pelo que se vea brillante, se sienta suave y huela increíble durante todo el día.

Pero además del perfume capilar, existen pequeños hábitos diarios que también pueden hacer toda la diferencia en cómo se ve y se siente tu melena. Desde usar el protector térmico hasta nutrir el pelo regularmente, estos hábitos pueden prender el brillo natural de tu cabello.

1. Usar perfume para el pelo

Sí, existe. Y después de probarlo… entendemos perfectamente la obsesión. Cada vez más personas buscan productos que hagan que su pelo no solo se vea increíble, sino que además huela delicioso durante horas. Y aquí es donde el perfume capilar se convierte en el nuevo imprescindible de cualquier rutina beauty.

El Tratamiento Capilar Herbal Essences Rosa Mosqueta es un spray ligero enriquecido con antioxidantes y extracto de rosas que ayuda a hidratar el cabello, controlar el frizz y protegerlo de la humedad mientras deja una fragancia floral irresistible. Además:

Protege del calor hasta 230°C.

Ayuda a mantener el cabello suave y brillante.

Es libre de alcoholes secantes y parabenos.

No deja sensación pesada.

Y honestamente, la experiencia sensorial es parte del encanto: una mezcla de notas de rosas, frambuesas y violetas que hace que tu pelo huela increíble con cada movimiento.

Cómo usarlo: separa el pelo en dos secciones y rocíalo de medios a puntas sobre cabello húmedo o seco. Después, sacude ligeramente tu melena y deja que el aroma haga el resto.

2. Usar protector térmico (sí, incluso aunque “solo” uses secadora)

Si usas herramientas de calor constantemente, este paso no debería faltar jamás en tu rutina. Las altas temperaturas pueden deshidratar la fibra capilar, aumentar el frizz y hacer que el pelo pierda brillo y suavidad con el tiempo. Por eso, un buen protector térmico puede hacer toda la diferencia.

El Herbal Essences BioRenew Argan Oil Aloe es un tratamiento multi-beneficio que ayuda a proteger el pelo del daño causado por secadoras y planchas mientras hidrata, desenreda y controla el frizz.

Su fórmula combina Aloe y Aceite de Argán, conocido por sus propiedades nutritivas y su capacidad para dejar el pelo suave y brillante sin sensación pesada.

Y honestamente… amamos que deje el pelo con movimiento natural y cero sensación pegajosa.

3. Nutrir tu pelo regularmente

Entre tintes, peinados, contaminación y herramientas de calor, el cabello pasa por muchísimo todos los días. Y aunque a veces no lo notemos, la fibra capilar también necesita nutrición constante para mantenerse suave, fuerte y luminosa.

Uno de los favoritos de los Cosmo Glow Awards 2026 fue la Mascarilla Herbal Essences Rosa Mosqueta, diseñada para ayudar a nutrir profundamente el cabello y devolverle brillo y suavidad.

Su fórmula con extracto de rosas y antioxidantes ayuda a corregir imperfecciones invisibles en la fibra capilar mientras deja el pelo mucho más sedoso y manejable. Además:

Es libre de sales, parabenos y aceites minerales.

Tiene pH balanceado.

Es seguro para el pelo teñido.

Lo mejor es que puedes usarla de distintas maneras según lo que necesite tu pelo:

Mascarilla diaria: después del shampoo, déjala actuar de 1 a 3 minutos.

después del shampoo, déjala actuar de 1 a 3 minutos. Pre-shampoo: aplícala antes de lavar el cabello para nutrición extra.

aplícala antes de lavar el cabello para nutrición extra. Tratamiento intensivo: déjala actuar 15 minutos para una reparación más profunda.

4. No secar el pelo agresivamente con la toalla

A veces el daño capilar no viene solamente del calor o los tintes, sino de pequeños hábitos diarios que repetimos sin darnos cuenta. Uno de los más comunes: frotar el pelo agresivamente al salir de la ducha.

Cuando el cabello está mojado, la fibra capilar es mucho más vulnerable. Secarlo con demasiada fuerza puede provocar frizz, quiebre y puntas abiertas. La mejor opción es retirar suavemente el exceso de agua y usar una toalla de microfibra o incluso una playera de algodón para minimizar la fricción.

Porque sí: un cabello más sano también empieza con pequeños cambios en la rutina.