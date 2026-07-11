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Moda y Belleza

Cherry Cola Nails: el rojo profundo que se ve delicioso en tus manos

Conoce las cherry cola nails, la manicura en tono rojo profundo inspirada en refresco de cereza que ya conquistó redes sociales.

Julio 11, 2026 • 
Pamela López
cherry cola

pinterest

Siguiendo esa misma línea de manicuras con nombres que dan ganas de comer, llega una nueva tendencia con actitud: las cherry cola nails, un rojo oscuro y profundo con destellos casi burdeos que recuerda justo a ese refresco de cereza que todos conocemos.

A diferencia de las milk nails o las latte nails, que apuestan por tonos suaves y lechosos, esta manicura viene con más carácter y una energía mucho más atrevida.

Por qué se ha vuelto tan popular

Lo interesante de este tono es que logra sentirse clásico y moderno al mismo tiempo. El rojo siempre ha sido un color atemporal en el mundo de las uñas, pero esta versión con matices oscuros y casi vinosos le da un giro mucho más actual, alejándose del rojo tradicional para convertirse en algo que se ve más sofisticado y con más profundidad visual.

Cómo lucirla y con qué combinarla

Se ve espectacular en un acabado glossy, que resalta esa apariencia casi de esmalte líquido que hace que el color luzca todavía más intenso y jugoso. Funciona igual de bien en uñas cortas cuadradas que en formas almendradas más largas, y es perfecta para esas ocasiones donde quieres un look con más presencia, ya sea para una cena, una fiesta o simplemente para darle un giro más audaz a tu manicura de siempre.

uñas manicure
Pamela López
Pamela López
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