Cherry Cola Nails: el rojo profundo que se ve delicioso en tus manos

Siguiendo esa misma línea de manicuras con nombres que dan ganas de comer, llega una nueva tendencia con actitud: las cherry cola nails, un rojo oscuro y profundo con destellos casi burdeos que recuerda justo a ese refresco de cereza que todos conocemos.
A diferencia de las milk nails o las latte nails, que apuestan por tonos suaves y lechosos, esta manicura viene con más carácter y una energía mucho más atrevida.
Por qué se ha vuelto tan popular
Lo interesante de este tono es que logra sentirse clásico y moderno al mismo tiempo. El rojo siempre ha sido un color atemporal en el mundo de las uñas, pero esta versión con matices oscuros y casi vinosos le da un giro mucho más actual, alejándose del rojo tradicional para convertirse en algo que se ve más sofisticado y con más profundidad visual.
Cómo lucirla y con qué combinarla
Se ve espectacular en un acabado glossy, que resalta esa apariencia casi de esmalte líquido que hace que el color luzca todavía más intenso y jugoso. Funciona igual de bien en uñas cortas cuadradas que en formas almendradas más largas, y es perfecta para esas ocasiones donde quieres un look con más presencia, ya sea para una cena, una fiesta o simplemente para darle un giro más audaz a tu manicura de siempre.