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Moda y Belleza

Banana Latte Nails: el tono cremoso que se viene esta temporada

Conoce las banana latte nails, la manicura cremosa en tono café con plátano que ya se perfila como la siguiente tendencia viral.

Julio 10, 2026 • 
Pamela López
banana latte nails

pinterest

Después de que las honey butter y las pistachio latte se robaran las miradas en redes, llega una nueva integrante a esta familia de manicuras inspiradas en bebidas: las banana latte nails.

Se trata de un tono café con leche suavizado por un toque amarillo pálido, que recuerda justo a ese licuado cremoso de plátano que se ha vuelto tan popular en cafeterías, y que en las uñas se traduce en un color cálido, nada estridente y perfecto para el día a día.

Por qué esta tendencia va a pegar fuerte

Lo que hace tan atractivo este tono es que combina lo mejor de dos mundos: la calidez de los cafés con la suavidad de los tonos lechosos que ya conocemos de las milk nails.

Es un color que se ve elegante sin esforzarse demasiado, y que además favorece prácticamente a cualquier tono de piel, ya que no es ni demasiado claro ni demasiado oscuro.

Cómo lucirla y con qué combinarla

Puedes optar por un acabado glossy si quieres que se vea más jugoso y luminoso, o mate si prefieres algo más discreto y sofisticado. Se ve especialmente bien en uñas de largo medio con forma almendrada u ovalada, y combina perfecto tanto con looks casuales como con outfits más arreglados.

Si ya agotaste tu repertorio de nudes tradicionales y buscas algo fresco sin salirte de esa paleta cálida que tanto te gusta, las banana latte nails están a punto de convertirse en tu próxima obsesión.

banana manicure uñas
Pamela López
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