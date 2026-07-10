Banana Latte Nails: el tono cremoso que se viene esta temporada

Después de que las honey butter y las pistachio latte se robaran las miradas en redes, llega una nueva integrante a esta familia de manicuras inspiradas en bebidas: las banana latte nails.

Se trata de un tono café con leche suavizado por un toque amarillo pálido, que recuerda justo a ese licuado cremoso de plátano que se ha vuelto tan popular en cafeterías, y que en las uñas se traduce en un color cálido, nada estridente y perfecto para el día a día.

Por qué esta tendencia va a pegar fuerte

Lo que hace tan atractivo este tono es que combina lo mejor de dos mundos: la calidez de los cafés con la suavidad de los tonos lechosos que ya conocemos de las milk nails.

Es un color que se ve elegante sin esforzarse demasiado, y que además favorece prácticamente a cualquier tono de piel, ya que no es ni demasiado claro ni demasiado oscuro.

Cómo lucirla y con qué combinarla

Puedes optar por un acabado glossy si quieres que se vea más jugoso y luminoso, o mate si prefieres algo más discreto y sofisticado. Se ve especialmente bien en uñas de largo medio con forma almendrada u ovalada, y combina perfecto tanto con looks casuales como con outfits más arreglados.

Si ya agotaste tu repertorio de nudes tradicionales y buscas algo fresco sin salirte de esa paleta cálida que tanto te gusta, las banana latte nails están a punto de convertirse en tu próxima obsesión.