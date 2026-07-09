Pistachio Latte Nails: el verde cremoso que va a dominar tu manicura este mes

Después de las honey butter y las blueberry milk, llega una nueva tendencia que sigue esa misma línea de nombres que dan ganas de comer: las pistachio latte nails, un verde cremoso y suave que recuerda justo a ese café con sabor a pistache que se ha vuelto tan popular.
Es un tono que no se siente ni muy llamativo ni muy discreto, sino que logra ese punto exacto entre elegante y divertido que lo hace perfecto para cualquier ocasión.
Por qué se ha vuelto tan popular
Lo que hace tan atractiva a esta tendencia es que sigue la misma fórmula que ya funcionó con las manicuras anteriores inspiradas en bebidas, pero le da un giro fresco con un color que no se ve tan seguido en uñas.
El verde pistache tiene ese efecto lechoso y cremoso que se ve increíble tanto en acabado mate como glossy, y combina perfectamente con la temporada, dándole a tu manicura un aire relajado sin perder sofisticación.
Cómo lucirla y con qué combinarla
Esta tendencia se ve espectacular en uñas de largo medio con forma almendrada, aunque también funciona en cuadradas si buscas algo más minimalista. Puedes combinarla con accesorios dorados para que resalte más el tono verde, o dejarla sola como protagonista de tu look, ya que por sí misma tiene la fuerza suficiente para verse interesante sin necesidad de nail art adicional.
Si ya te cansaste de los nudes de siempre y quieres algo que se sienta fresco pero no abrumador, esta es justo la tendencia que estabas buscando para tu próxima cita con tu manicurista.