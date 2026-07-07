Blueberry milk nails: el azul lechoso más aesthetic del momento

Si el milky lavender fue tu manicure favorito de los últimos meses, prepárate para su evolución natural: las blueberry milk nails, el tono azul-lavanda cremoso y traslúcido que acumula millones de vistas en TikTok y que los expertos en nail art señalan como una de las tendencias más fuertes del año. El hashtag #blueberrymilknails ya tiene un video con 16.7 millones de reproducciones, y eso no es una micro-tendencia, es un movimiento completo.

Qué son exactamente

Las blueberry milk nails son el equivalente lechoso y traslúcido del color de un arándano, ese punto exacto entre el azul suave y el lavanda con undertones fríos que crea un acabado semitransparente y cremoso. No son un azul opaco ni un morado intenso, son algo mucho más sutil y delicado que se lee como “color pero sin comprometerse del todo”, con esa translucidez que hace que la uña se vea llena de profundidad sin ningún esfuerzo.

Por qué favorece a todos los tonos de piel

La translucidez del blueberry milk es exactamente lo que lo hace universal. El finish sheer significa que la uña natural se asoma ligeramente debajo del color, y eso crea un efecto personalizado para cada persona. En pieles morenas y canelas el contraste frío y luminoso se ve editorial de forma inmediata. En pieles claras da esa sensación dreamy y casi etérea que define la estética del momento.

Cómo lograrlo paso a paso

La técnica es más accesible de lo que parece. Base coat transparente o en beige claro para crear esa base lechosa, seguida de dos a tres capas finas de gel jelly en tono lavanda-azul, curando entre cada capa. El secreto está en mantener la cobertura ligera y traslúcida en lugar de buscar opacidad. Para el acabado más viral, un toque de chrome powder perlado antes del top coat le da esa dimensión luminosa extra que distingue este manicure de un azul plano.

Las variantes que más están pegando

La versión French tip en blueberry sobre base nude está siendo de las más solicitadas en salones porque combina lo clásico con el color de temporada. El blueberry aura, donde el color se difumina desde el centro hacia los bordes de forma nebulosa, es la opción más editorial. Y para quienes quieren algo maximalista, la versión mixed berry combina varios tonos de la misma familia en diferentes uñas.

Cómo pedirlo en el salón

Lleva foto porque el nombre puede no ser familiar para todos los nail techs todavía. Pide específicamente gel jelly en tono azul lavanda con undertone frío, no un azul brillante ni un morado oscuro, con top coat de alto brillo. Si tu nail tech conoce el milky lavender, es la misma dirección pero con más azul y menos rosado.