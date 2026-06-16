Chunky Nails: el regreso de las uñas maximalistas y 6 formas de lucirlas este verano

Aunque el minimalismo ha dominado gran parte de las tendencias de belleza en 2026, este verano marca el regreso del maximalismo con las Chunky Nails, que se definen por la filosofía del “más es más”, apostando por diseños voluminosos, aplicaciones tridimensionales y detalles llamativos que transforman las uñas en auténticas piezas de arte, imposibles de ignorar.

Piedras, perlas, figuras en 3D, charms metálicos, detalles holográficos y texturas elevadas forman parte de esta tendencia que ha conquistado las redes sociales y las pasarelas internacionales.

¿Cómo son las Chunky Nails?

A diferencia de las manicuras clásicas, esta tendencia de uñas busca destacar mediante aplicaciones llamativas que convierten las manos en el centro de atención, y aunque pueden parecer extravagantes, existen versiones para todos los estilos, desde las más elegantes hasta las más coloridas y fashionistas.

Ideas de Chunky Nails para lucir este verano 2026

Más que una manicura, se trata de una forma de expresión creativa que transforma las uñas en pequeñas obras de arte, una propuesta maximalista que no deja de ser elegante, mientras causa sensación.

Perlas maximalistas

Las aplicaciones de perlas en distintos tamaños aportan un aire romántico y elegante, y son ideales para quienes desean sumarse a la tendencia sin renunciar a la sofisticación.

Efecto marino

Conchas, estrellas de mar, gotas transparentes y detalles inspirados en el océano se convierten en los protagonistas de una manicura perfecta para las vacaciones.

Cristales y pedrería

Los acabados brillantes continúan siendo favoritos. Combinar cristales de diferentes tamaños crea un efecto glamuroso que funciona tanto de día como de noche.

Acabados metálicos

Charms plateados, detalles cromados y figuras geométricas elevadas ofrecen una interpretación futurista y moderna de las Chunky Nails.

Chunky french

Si quieres sumarte a la tendencia pero con un acabado mucho más discreto, puedes adaptar las clásicas francesas con detalles en 3D o cristales, que dan un toque much chic a tu mani.

Diseños Y2K

Corazones, caramelos, moños y figuras kawaii crean una estética juguetona que recuerda a la moda Y2K, una de las grandes influencias de la temporada.

Este verano, las uñas dejan de ser un simple complemento para convertirse en el accesorio más llamativo del look.