Dormir bien es el mejor serum: la ciencia detrás del ‘beauty sleep’

Nos pasamos la vida invirtiendo en cremas, sueros y tratamientos de belleza, pero a veces olvidamos que el cosmético más potente y gratuito de todos ocurre cuando apagamos la luz. El concepto del beauty sleep no es un mito publicitario; es un proceso biológico real donde la piel aprovecha la noche para regenerarse a una velocidad que no alcanza durante el día.

Qué le pasa a tu piel mientras descansas

Durante las fases de sueño profundo, el cuerpo aumenta la producción de hormona del crecimiento, lo que estimula la producción de colágeno y la reparación celular. Al mismo tiempo, el flujo sanguíneo hacia la piel se incrementa, permitiendo que las células se oxigenen y se liberen de las toxinas acumuladas por la contaminación, el sol y el maquillaje. Por eso, cuando duermes tus horas completas, despiertas con esa luz natural que ningún iluminador puede replicar.

Cómo potenciar tu rutina nocturna

Para que este proceso sea un éxito, el ambiente en tu recámara importa muchísimo. Desconectarte de las pantallas al menos media hora antes de dormir reduce la luz azul que altera tu ciclo circadiano y afecta la calidad del descanso. Además, cambiar tu funda de almohada por una de seda o satín ayuda a reducir la fricción en la piel y el cabello, evitando marcas prematuras y frizz al despertar.

El verdadero glow viene de adentro

El insomnio crónico o trasnochar seguido eleva los niveles de cortisol, la hormona del estrés, lo que puede derivar en brotes, deshidratación y opacidad. Tomarte la noche del sábado para desacelerar, ponerte una mascarilla hidratante y dormir sin alarma es el regalo más amoroso que le puedes dar a tu cuerpo y a tu piel.