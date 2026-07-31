Hojas de oro y plata en tus uñas: la tendencia que convertirá tu manicure en una obra de arte

Hay tendencias que pasan rápido y otras que llegan para recordarnos que las uñas también son un lienzo. La decoración con hojas de oro y plata se ha convertido en la opción favorita de las amantes del nail art porque logra algo casi mágico: convertir una manicura sencilla en un detalle de lujo absoluto sin saturar el diseño.

La clave para llevar el brillo con elegancia

El truco para que esta tendencia se vea chic y no exagerada está en el equilibrio. En lugar de cubrir la uña por completo, la idea es aplicar pequeños destellos sobre bases neutras. Los tonos nude, los rosados translúcidos o incluso un acabado milky son el fondo perfecto para que el metal destaque con sutileza. Es ese tipo de diseño que captura la luz cuando te mueves y que hace que todo el mundo te pida el contacto de tu manicurista.

¿Oro o plata? Elige el tono según tu estilo

Aunque no hay reglas estrictas, adaptar el metal al tono de tu piel o a tus accesorios diarios hace toda la diferencia. La hoja de oro aporta una calidez increíble que resalta muchísimo en pieles morenas o doradas, mientras que la plata le da un toque frío, moderno y un poco más edgy a tus manos. Si no te decides, mezclar pequeños fragmentos de ambos sobre una base transparente es una de las propuestas más vistas en pasarelas recientes.

Consejos para que el diseño dure impecable

Para lograr ese efecto de “lámina flotante”, la hoja de metal debe colocarse sobre la capa pegajosa del esmalte y sellarse con un buen top coat de acabado gel. Esto no solo le da un brillo espectacular, sino que evita que los bordes del metal se levanten con el uso diario. Al final, llevar láminas metálicas en tus uñas es la forma más fácil de elevar un outfit básico y asegurarte de que tus manos siempre se vean elegantes y cuidadas.